В России разработали новую технологию бортовых кабельных соединений
Российские инженеры разработали и предложили кораблестроителям новую технологию бортовых кабельных соединений. Она предназначена для прокладки кабелей с помощью разъемных соединений через герметичную переборку и прочный корпус подводной лодки. Технология обеспечит ускорение постройки и повысит живучесть кораблей.
Речь идет о новом устройстве кабельного герметичного перехода на основе разъемного соединения. По словам разработчиков, он обеспечит прокладку кабелей без нарушения герметичности водонепроницаемых конструкций переборки и корпуса корабля.
Второе предложение — прокладка трасс внутрикорабельной коммуникационной сети управления КСУ ТС (комплексная система управления техническими средствами корабля) путем объединения разнородных кабельных линий в компактные защищенные электрические кабельные сборки (жгуты), подсоединяемые к герметичным переборочным переходам. Таким образом сокращаются сроки прокладки кабельных трасс, уменьшаются их масса и габариты, что повышает ремонтопригодность и обеспечивает модульный принцип строительства.
Разработчик — компания «Би Питрон», одно из направлений работы которой — создание решений в области бортовых кабельных соединений. Эта концепция стала одной из главных новинок предприятия на форуме «Армия-2019».
Предлагаемое техническое решение позволяет повысить эффективность электромонтажных работ на этапе строительства методом крупномодульной сборки.
Кроме того, способ прокладки кабелей через переборку с помощью герметичных переборочных переходов обеспечивает ее непроницаемость при затоплении отсека на глубинах до километра и при повышении температуры в смежном отсеке до тысячи градусов. Таким образом улучшаются параметры взрывопожаробезопасности объекта, что повышает живучесть и непотопляемость корабля в целом.
Опыт компании по разработке корпусных разъемных гермовводов уже применяется на АПЛ проектов «Ясень» и «Борей».
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03.05.2022:17:43
03.05.2022:45:55