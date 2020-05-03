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Производство

В России разработали новую технологию бортовых кабельных соединений

 © flotprom.ru

Российские инженеры разработали и предложили кораблестроителям новую технологию бортовых кабельных соединений. Она предназначена для прокладки кабелей с помощью разъемных соединений через герметичную переборку и прочный корпус подводной лодки. Технология обеспечит ускорение постройки и повысит живучесть кораблей.

Речь идет о новом устройстве кабельного герметичного перехода на основе разъемного соединения. По словам разработчиков, он обеспечит прокладку кабелей без нарушения герметичности водонепроницаемых конструкций переборки и корпуса корабля.

Второе предложение — прокладка трасс внутрикорабельной коммуникационной сети управления КСУ ТС (комплексная система управления техническими средствами корабля) путем объединения разнородных кабельных линий в компактные защищенные электрические кабельные сборки (жгуты), подсоединяемые к герметичным переборочным переходам. Таким образом сокращаются сроки прокладки кабельных трасс, уменьшаются их масса и габариты, что повышает ремонтопригодность и обеспечивает модульный принцип строительства.

Разработчик — компания «Би Питрон», одно из направлений работы которой — создание решений в области бортовых кабельных соединений. Эта концепция стала одной из главных новинок предприятия на форуме «Армия-2019».

Предлагаемое техническое решение позволяет повысить эффективность электромонтажных работ на этапе строительства методом крупномодульной сборки.

Кроме того, способ прокладки кабелей через переборку с помощью герметичных переборочных переходов обеспечивает ее непроницаемость при затоплении отсека на глубинах до километра и при повышении температуры в смежном отсеке до тысячи градусов. Таким образом улучшаются параметры взрывопожаробезопасности объекта, что повышает живучесть и непотопляемость корабля в целом.

Опыт компании по разработке корпусных разъемных гермовводов уже применяется на АПЛ проектов «Ясень» и «Борей».
Источник: https://flotprom.ru/2020/%D0%9F%D1%...BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8170/

Би Питрон
  • Нет аватара GenOfDrag
    03.05.2022:17:43

    Ещё на последней тагильской выставке про эти соединения были… что тогда, что на фото те же советские разъёмы, коих в СССР наклепали миллионами)

    #1196907
    • Human RS Human RS
      03.05.2022:45:55

      Можно пруфы, что это уже было раньше?

      #1196910
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