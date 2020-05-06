В Ростовской области заработала Каменская ветроэлектростанция

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В Ростовской области началась промышленная эксплуатация «Каменской ВЭС» — второй ветроэлектростанции Фонда развития ветроэнергетики (совместный инвестиционный фонд, созданный на паритетной основе ПАО «Фортум» и Группой «РОСНАНО»). Ветропарк «Каменская ВЭС» установленной мощностью 100 МВт в полном объеме начал поставки электроэнергии и мощности на оптовый рынок электроэнергии и мощности.

«Каменская ВЭС» запускалась в два этапа: первая очередь ветропарка мощностью 50 МВт начала поставки на ОРЭМ с 1 апреля текущего года, 1 мая введена в эксплуатацию вторая очередь ветроэлектростанции.

Основные компоненты ветроустановок — лопасти и башни — поставляют с завода «Башни ВРС» в Таганроге и профильного предприятия в Ульяновске (оба завода локализованы с участием Группы «РОСНАНО»). Сборка гондол для «Каменской ВЭС» ведётся в Нижегородской области.

В общей сложности «Фортум» и «РОСНАНО» уже реализуют в донском регионе проекты создания четырёх ветропарков совокупной мощностью 400 МВт, два из которых — «Сулинская ВЭС» и «Каменская ВЭС» — успешно введены в эксплуатацию. Реализация всех проектов фонда идёт по графику, запуск очередных мощностей будет последовательно происходить в 2020 и 2021 годах.

Запущенная в мае на полную мощность «Каменская ВЭС» состоит из 26 ветроэнергетических установок по 3,8 МВт каждая производства компании Vestas.

Степень локализации оборудования ветроэлектростанции, подтвержденная Министерством промышленности и торговли России, составляет более 65%. Это гарантирует оплату мощности по правилам определения цены на мощность генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ). Ветропарк построен близ «Сулинской ВЭС» (100 МВт), которая работает с 1 марта 2020 года.

До конца первого полугодия 2020 года в Ростовской области ожидается ввод в эксплуатацию еще одной ветроэлектростанции фонда — «Гуковской ВЭС» установленной мощностью 100 МВт. В настоящее время на её территории завершается пусконаладка отдельных систем, персонал готовится к комплексным испытаниям оборудования. Идёт подготовка к началу строительства «Казачьей ВЭС» установленной мощностью 100 МВт. Этот ветропарк, так же, как и «Каменскую ВЭС», будут запускать в две очереди, на полную мощность он выйдет, как запланировано, в четвертом квартале 2021 года.

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