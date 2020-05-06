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Российские проекты за рубежом

На Белорусскую АЭС доставлено ядерное топливо

 © www.belaes.by

На площадку строительства Белорусской атомной электростанции прибыл состав с ядерным топливом для первого энергоблока.

На АЭС обеспечена необходимая техническая готовность помещений, оборудования, систем и элементов, а также организационная готовность персонала станции к безопасному обращению со свежим ядерным топливом. До завоза топлива в соответствии с нормативными документами объекты первого энергоблока переданы под охрану внутренних войск в штатном режиме.

В соответствии с техническим регламентом специалисты Белоруской АЭС совместно с генеральным подрядчиком — АО ИК АСЭ — обеспечат приемку топлива и проведение его входного контроля.
Источник: http://www.belaes.by/ru/novosti/ite...es-dostavleno-yadernoe-toplivo.html

Росатом, Белоруская АЭС
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