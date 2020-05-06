На Белорусскую АЭС доставлено ядерное топливо
На площадку строительства Белорусской атомной электростанции прибыл состав с ядерным топливом для первого энергоблока.
На АЭС обеспечена необходимая техническая готовность помещений, оборудования, систем и элементов, а также организационная готовность персонала станции к безопасному обращению со свежим ядерным топливом. До завоза топлива в соответствии с нормативными документами объекты первого энергоблока переданы под охрану внутренних войск в штатном режиме.
В соответствии с техническим регламентом специалисты Белоруской АЭС совместно с генеральным подрядчиком — АО ИК АСЭ — обеспечат приемку топлива и проведение его входного контроля.
Читайте также...
- «Атомэнергомаш» расширяет линейку продукции литейного производства
- «Росэнергоатом» внедрил на Кольской АЭС систему машинного зрения
- В Атомэнергомаше запущено производство индивидуальных дозиметров нового поколения
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!