Компания Promobot начала производство автоматического тепловизора для борьбы с COVID-19

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Измерить температуру всего за 5 секунд? С точностью до 0,2 градуса? И вообще без помощи медиков? Все это и не только умеет новый автоматический тепловизор, созданный российскими учеными — резидентами «Сколково».

Робота с градусником наперевес зовут Promobot Thermocontrol. По сути, это «умный» автоматический терминал, который может быть установлен в офисе, на предприятии или на транспорте. В основе устройства — дистанционный бесконтактный термометр и экран. Благодаря датчикам бот автоматически определяет, что к нему подошел человек, и измерят температуру за пять секунд. Средняя пропускная способность терминалов — более 300 человек в час. Уведомление о результатах сразу появляется на экране.

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А в продвинутой версии даже работает система распознавания лиц — ее можно интегрировать с системами безопасности предприятия, уверяют разработчики.

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— Наши терминалы надежнее и точнее альтернативных решений — ручного пирометра и тепловизоров. Первые сильно зависят от человеческого фактора — если немного «промахнуться», то измерение будет некорректно. Тепловизоры вообще не измеряют абсолютную температуру, а лишь находят «отклонения» от среднего значения, — говорит директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев. — Терминалы Promobot Thermocontrol измеряют реальную температуру поверхности тела по особой методике, делают это автономно и с точностью 0,2 градуса.

В России такие терминалы уже установили на железнодорожном вокзале в Перми, в научном центре в Тюмени, на производстве минеральных удобрений и других предприятиях. А теперь резиденты «Сколково» отправляют своих Промоботов работать в Европу. В первые три месяца туда приедут 10 терминалов Promobot Thermocontrol на сумму 50 тыс. евро. Общая сумма договора, подписанного немецкой компанией Stey GmbH составляет 300 тыс. евро. Планируется, что первые терминалы установят уже к концу мая в одном из бизнес-центров во Франкфурте. На очереди — Париж.

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Использование Promobot Thermocontrol соответствует рекомендациям Роспотребнадзора по профилактике коронавируса для организаций, говорят разработчики.

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© cdnimg.rg.ru

© cdnimg.rg.ru

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© cdnimg.rg.ru

© cdnimg.rg.ru

© cdnimg.rg.ru

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