Тепловизионный модуль для БПЛА
Компанией ИЭОС разработан миниатюрный тепловизионный модуль Minime400 для БПЛА. При разработке учитывались требования к кадровой частоте устройства, устойчивость к вибрации, малое энергопотребление, минимальный габарит и вес и стоимость сопоставимая с китайскими аналогами.
Характеристики модуля:
Разрешение матрицы: 400×300
Шаг пикселя: 12мкм
Видеовыход: USB, Pal
Кадровая частота: 50 Гц
Питание: 5 В (по USB)
Потребление: 0.9Вт
Управление: USB, RS232
Габарит: 25×25×30 мм
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