2 дня назад 2494 — оцените публикацию — IEOS Электроника, электротехника и приборы Тепловизионный модуль для БПЛА Компанией ИЭОС разработан миниатюрный тепловизионный модуль Minime400 для БПЛА. При разработке учитывались требования к кадровой частоте устройства, устойчивость к вибрации, малое энергопотребление, минимальный габарит и вес и стоимость сопоставимая с китайскими аналогами. Характеристики модуля: Разрешение матрицы: 400×300 Шаг пикселя: 12мкм Видеовыход: USB, Pal Кадровая частота: 50 Гц Питание: 5 В (по USB) Потребление: 0.9Вт Управление: USB, RS232 Габарит: 25×25×30 мм

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