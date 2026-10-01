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2 дня назад 2494
IEOS Электроника, электротехника и приборы

Тепловизионный модуль для БПЛА

Компанией ИЭОС разработан миниатюрный тепловизионный модуль Minime400 для БПЛА. При разработке учитывались требования к кадровой частоте устройства, устойчивость к вибрации, малое энергопотребление, минимальный габарит и вес и стоимость сопоставимая с китайскими аналогами.

Характеристики модуля:

Разрешение матрицы: 400×300

Шаг пикселя: 12мкм

Видеовыход: USB, Pal

Кадровая частота: 50 Гц

Питание: 5 В (по USB)

Потребление: 0.9Вт

Управление: USB, RS232

Габарит: 25×25×30 мм

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Источник: ieos.su

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