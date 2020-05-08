Камаз представил новую модель автомобиль-шламовоз для перевозки отходов нефте и газо добычи

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На базе самосвала КАМАЗ-ВАНКОР разработан новый продукт — автомобиль-шламовоз, предназначенный для транспортировки и переработки отходов нефтяной и газовой отраслей.

Новая разработка — автомобиль шламовоз на базе самосвала КАМАЗ-ВАНКОР позволяет решить проблему транспортировки и переработки отходов нефтяной и газовой отраслей, как наиболее экологически агрессивных и постоянно образующихся в процессе добычи и переработки, что представляет особую актуальность. Утилизация и переработка буровых отходов позволяет не только защитить окружающую среду от содержащихся в них токсичных элементов, но и получить ценные и безопасные стройматериалы. Ещё недавно основным способом обращения с этими отходами было их накопление и содержание в специализированных резервуарах и амбарах.

Основное отличие шламовоза от обычного самосвала — закрытый кузов (закрытая верхняя платформа со специальным заливным люком и герметичный задний борт и днище). Кроме того, кузов оснащён подогревом от выхлопных газов, чтобы жидкую субстанцию можно было беспроблемно перевозить в холодное время года. На полноприводный автомобиль-шламовоз КАМАЗ-ВАНКОР установлен мощный и экономичный двигатель Cummins ISL400. В силу своих характеристик грузовик способен транспортировать шлам в сложных северных климатических условиях.

Автотехника разработана и произведена официальным партнёром «КАМАЗа» — ОАО «РИАТ». Обслуживание автомобиля обеспечивается всей сервисной сетью ПАО «КАМАЗ» и собственными сервисами РИАТ в Нижневартовске, Когалыме, Ноябрьске, Новом Уренгое. Первая партия автомобилей-шламовозов КАМАЗ-ВАНКОР уже поставлена заказчику — крупной компании, специализирующейся на утилизации и переработке буровых шламов.