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В этом выпуске «Военная приемка» расскажет о тех оборонных предприятиях, которые весной 2020 года встали на борьбу с пандемией. Например, на, который всегда славился прицельными комплексами и снайперской оптикой, теперь наладили выпуск тепловизоров. В Перми на заводе, где годами выпускали противогазы, освоили производство защитных респираторов, которыми пользуется даже президент. А помимо парашютов на Ивановском «Полете» теперь шьют защитные костюмы для врачей. И таких примеров — очень много, по всей стране. Причем, многие предприятия устроили такую «перестройку» всего за неделю.

О том, как наш оборонный комплекс меняется под воздействием коронавируса, и как он может помочь в борьбе с самой страшной болезнью последних лет, смотрите в специальном выпуске «Военной приемки» — «Оборонка против коронавируса».