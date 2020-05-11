«РЖД Логистика» впервые отправляет в Китай поездом замороженную курятину

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В рамках соглашения, подписанного между «РЖД Логистикой», РЭЦ и «Славтранс-Сервисом» (оператором «холодного» терминала в Селятино), «РЖД Логистика» впервые отправляет замороженное мясо курицы в Китай по железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Рефконтейнер с куриными лапами был отгружен с фабрики Группы «Ресурс» в Тамбовской области и доставлен на терминал в Селятино. Откуда по маршруту через Хоргос лапы отправятся в Чунцин для проведения таможенного и ветеринарного контроля. Экспедирование груза на всем пути следования организует «РЖД Логистика».

«РЖД Логистика», РЭЦ и «Славтранс-Сервис» подписали соглашение в рамках ВЭФ, договорившись о совместном развитии экспорта российского агропрома на ускоренных агроэкспрессах, которые позволят существенно сократить время доставки продукции в Китай. Также «РЖД Логистика» на 2-1 CIIE в Шанхае подписала соглашение с платформенной компанией Чунцина YuXinOu соглашение о совместном развитии сервисов по железнодорожной доставке российских продуктов питания в Китай. В том числе, предполагалась транспортировка грузов в рефконтейнерах.

«Мы понимаем, что экспорт отечественной продукции АПК в Китай — одно из самых перспективных направлений в сфере внешнеторговых отношений с КНР. При этом железнодорожные сервисы позволяют существенно сократить сроки доставки такой продукции по сравнению с морскими перевозками. „РЖД Логистика“ сделает все возможное, чтобы российские производителя убедились в преимуществах наших агроэкспрессов, убежден, что в будущем мы будем отправлять на экспорт полносоставные „холодные“ поезда с российским мясом и птицей», — отметил генеральный директор АО «РЖД Логистика» Дмитрий Мурев.

«В результате договоренностей с нашими логистическими партнерами и партнерами сопредельных стран мы сейчас отправляем первую пилотную партию замороженных лап курицы на экспорт в Китай в автономном рефрижераторном контейнере железнодорожным транспортом. По пути следования мы в режиме ежедневного мониторинга будем отслеживать состояние груза, температурный режим, скорость прохода границ, сроки прохождения контрольных ветеринарных процедур, а также увидим все нюансы, которые могут быть в этой технологической цепочке, в том числе тарифные и логистические, для дальнейшей отработки всей международной цепи поставок и подготовки к отгрузке рефрижераторных полносоставных контейнерных „Агроэкспрессов“ в регулярном режиме», — сообщила руководитель проекта по развитию экспортной логистики РЭЦ Алевтина Кириллова.