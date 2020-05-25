Компания «Тион» производит очистители воздуха с ионным обеззараживанием и фильтрацией

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Компания «Тион» (серийное производство на Бердском электромеханическом заводе) выпускает очистители воздуха с ионным обеззараживанием от вирусов, бактерий и спор грибков. Принцип действия основан на способности заряженных ионов подавлять жизнедеятельность микробов, бактерий и вирусов.

Выпускаемые аппараты «Тион» созданы с учетом опыта эксплуатации аппаратов предыдущего поколения, имеют современный дизайн, новую автоматику, универсальны и могут применяться в любой сфере, где требуется очистка и фильтрация воздуха. В зависимости от задач выпускаются очистители различной производительности. Их можно применять в закрепленном или в передвижном вариантах.

Аппараты «Тион Умный Микроклимат»

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Очистители воздуха от вирусов, бактерий и грибков можно разделить на два типа — с ультрафиолетовым (УФ) обеззараживанием и с обеззараживаним на других физических принципах.

В очистителях с УФ-лампами воздух из комнаты засасывается в корпус аппарата при помощи вентилятора и подвергается интенсивному УФ-облучению, которое губительно для микроорганизмов. Обеззараженный воздух подается обратно в комнату. В результате такой очистки, концентрация вирусов и бактерий в воздухе заполняющем объем помещения, резко снижается.

Современные УФ-обеззараживатели могут постоянно работать в присутствии людей, однако они имеют ряд неудобств.

УФ-лампы обеззараживают, но не устраняют из воздуха механические и химические загрязнения, т. е. не очищают его от пыли, грязи, пыльцы, твердых частиц, газов. Для этого требуется ставить дополнительные фильтры токой очистки. УФ-рециркуляторы требуют периодической очистки ламп и осторожности в обращении. Когда УФ-лампы выходят из строя, их нужно заменить, а старые утилизировать, что приводит к расходам на утилизацию. Например, амальгамые УФ-лампы относятся к 3-му классу опасности (код ФККО 47110211523), их не нужно предварительно обезвреживать перед переработкой, а вот стандартные ртутные УФ-лампы относятся к отходам 1-го класса опасности (код ФККО 47110101521), и, как и люминисцентные лампы, их нужно перед утилизацией обезвреживать. Законом определены обязанности и ответственность граждан, организаций и государственных структур по всем этапам работы с опасными отходами 1-го класса.

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В рециркуляторах воздуха без УФ-ламп обеззараживание основано на иных принципах. Один из них — ионное обеззараживание и фильтрация, собственная технология компании «Тион». Рециркуляторы «Тион» могут работать непрерывно без выключений. При этом они не перегреваются, им не требуется периодическое отключение для охлаждения.

Достоинством аппаратов также является их универсальность — аппараты могут работать по широкому списку вирусов, грибков и бактерий, при этом уничтожение вирусов и бактерий происходит значительно быстрее. В списке достоинств:

Очистка от вредных газов, аллергенов и пыли

Инактивация микроорганизмов, устойчивых к ультрафиолетовому облучению: микобактериям туберкулеза, спорам плесневых грибов и т. д.

Соответствие нормативным документам (СанПиН 2.1.3.2630-10, ГОСТ 52539-2006, 384-ФЗ)

Возможность применения оборудования в операционных, инфекционных и др. помещениях с высокими требованиями к микроклимату;

Простота обслуживания: фильтры заменяют раз в год или реже и утилизируют, как обычный мусор по 3-му классу опасности (код ФККО 47110211523).

Экономичное энергопотребление

Круглосуточный и многодневный режим работы

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Бризер легко крепится на стену и не занимает много места. Аппараты снабжены встроенным блоком автоматического управлеия и дистанционным управлением с помощью пульта.

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Очистители воздуха Тион работают в круглосуточном режиме по принципу «включил и забыл». Они созданы с учетом требований экономного энергопотребления, пользователям аппарата не нужно отслеживать сроки замены фильтров — приборы сами просигнализируют о необходимости обслуживания.

Аппараты рассчитаны на работу в медицинских помещениях с I по V категорий чистоты, а также могут использоваться в промышленных помещениях и в общественных зданиях.

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Аппараты «Тион Корпоративные решения»

Лаборатории, работающие с коронавирусом, устанавливают канальные обеззараживатели воздуха «Тион»

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Обеззараживание и очистка удаляемого воздуха. Для обеспечения безопасности людей в здании и за его пределами, воздух удаляемый из инфекционной операционной, должен подвергаться фильтрации класса H13 и инактивации (полному уничтожению) микроорганизмов на фильтрах не менее 95%. Оборудование: Обеззараживатели очистители воздуха для вытяжного канала вентиляции:Тион В (производительность от 300 до 900 м3/ч) и Тион В (производительность 2000 и 3000 м3/ч) Защита операционного стола и инструмента. Для защиты пациента и стерильного инструмента от заражения из воздуха используют ламинарные потолки. Устройство встраивается в приточный канал вентиляции больницы непосредственно в потолок над операционным столом и обеспечивает непрерывную подачу очищенного и стерильного однонаправленного потока воздуха в зону операции. Устройство должно обеспечивать фильтрацию воздуха класса H14 и инактивацию микроорганизмов на фильтрах не менее 95%. Площадь ламинарного поля: 3-4м2.Оборудование: Ламинарные потолоки с высотой корпуса 400мм: Тион В Lam-4 (2600×1800×400мм с нишей под светильник) и для низких потолков с высотой корпуса 290мм: Тион В Lam-4 H290 (3080×1800×290мм с нишей под светильник). Обеззараживание и очистка воздуха внутри помещения. Для снижения обсемененности и повышения кратности воздухообмена рекомендуется установка автономных обеззараживателей очистителей воздуха (рециркуляторов) с классом фильтрации не менее H11 и инактивацией микроорганизмов на фильтрах не менее 99%Оборудование: Обеззараживатель-очиститель воздуха Тион, А в мобильном и настенном исполнении

В лабораториях 17 больниц Москвы и Московской области, площади в которых перепрофилируют для приема пациентов с коронавирусом, устанавливают канальные обеззараживатели воздуха с функцией фильтрации и инактивации в системах приточно-вытяжной вентиляции. Разработчик и производитель оборудования, которое задерживает и инактивирует вирусы и бактерии, — российская компания «Тион». Бактерицидные установки одновременно отфильтровывают частицы пыли и биоаэрозоля, инактивируют все типы микроорганизмов и очищают воздух от запахов и вредных газов.

Технология «Тион» имеет экспертное заключение ФКУЗ «Противочумный центр» Роспотребнадзора и рекомендована к использованию для борьбы с микроорганизмами I-II и III-IV групп патогенности (опасности). Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий пневмонию COVID-19, относится ко второй группе патогенности. Также высокая эффективность обеззараживания воздуха и инактивации микроорганизмов вирусной и бактериальной природы (в том числе вирусов гриппа H1N1, вируса Эбола штамм Заир, бактерий Stafilococcus Aureus, Mycobacterium Smegmatis и проч.) оборудования «Тион» подтверждена экспертными заключениями ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.

Оборудование «Тион» установлено в лабораториях четырех перепрофилируемых для приема пациентов с COVID-19 больницах Москвы (ГКБ им. Давыдовского, ГКБ № 13, МКНЦ, ГП № 67) и 13 Московской области (ГБУЗ МО «Луховицкая центральная районная больница», ГБУЗ МО «Ступинская районная больница», ГБУЗ МО «Коломенская районная больница», ГБУЗ МО «Талдомская центральная районная больница», ГБУЗ МО «Ивантеевская центральная городская больница», ГБУЗ МО «Ивантеевская центральная городская больница», ГБУЗ МО «Монинская больница», ГБУЗ МО «Мытищинская городская клиническая больница», ГБУЗ МО «Солнечногорская центральная районная больница», ЦГКБ г. Реутов, Львовская РБ (Подольск), ГБУЗ МО «Чеховская центральная районная больница», ЦГКБ г. Химки).

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В лабораториях монтируются канальные обеззараживатели воздуха с функцией фильтрации и инактивации в системах приточно-вытяжной вентиляции. Использование оборудования «Тион» в системах приточно-вытяжной вентиляции позволяет соответствовать всем нормативам по чистоте и инфекционной безопасности воздуха в медицинских учреждениях, а также исключить риски попадания инфекции за пределы больницы через вытяжную вентиляцию. «Тион» также разрабатывает и выпускает автономные компактные устройства обеззараживания и очистки воздуха (рециркуляторы). Их применяют для противодействия рискам распространения инфекции, в том числе коронавируса SARS-CoV-2, и в обычных помещениях немедицинского профиля: в офисах, ресторанах, квартирах, аэропортах.

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Технология «Тион» включает четыре ступени. На первом этапе префильтр задерживает крупную пыль и препятствует попаданию внутрь крупных частиц загрязнения. Далее, проходя через электростатический блок, механические загрязнители и биоаэрозоли приобретают электростатический заряд и осаждаются на объемном фильтре-осадителе (класс H11-H13).

Вирусные частицы преимущественно распространяются в воздухе в виде биоаэрозоля (с каплями мокроты) и на пылевых частицах, поднятых в воздух с контаминированных поверхностей. Наличие в приборах «Тион» фильтрации высокой эффективности позволяет надёжно задерживать любые микроорганизмы вне зависимости от природы, размера и морфологии. Даже отдельные вирусы SARS-CoV-2, имеющие размер около 0,1 мкм, будут задержаны с эффективностью более 99%. Это позволяет обеспечивать высокий уровень обеззараживания вне зависимости от типа микроорганизма в воздухе.

Все задержанные инфекционные агенты инактивируются (уничтожаются) внутри прибора с помощью озона. Озон всегда остаётся внутри устройства, т.к. на финальной ступени установлен адсорбционно-каталитический фильтр, разрушающий озон и очищающий воздух от вредных газов и запахов.

Оборудование для пищевых производств

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Защита критических операций пищевого производства. Для защиты критических операций, таких как асептическое прозводство продуктов питания и розлив напитков, в том числе в молочной и мясоперерабатывающей промышленности, необходимо организовывать локальные чистые зоны класса ИСО 5. Для этого необходимо применять воздухоочистительное оборудование (например, ламинарные ячейки, которые встраиваются в подвесной потолок), обеспечивающее однонаправленный вертикальный поток воздуха с фильтрацией не ниже класса H14 и обеззараживанием и инактивацией микроорганизмов до уровня ПДК микробного загрязнения чистых зон, на основании ст. 20 No 52-ФЗ по ГН 2.2.6.217 8-07. Это позволит предотвратить контаминацию (загрязнение) продукции из воздушной среды и обеспечить безопасность и качество готовой продукции.Оборудование: Ламинарные ячейки Тион В Lam-М1 (600×600×400мм), Тион В Lam-М2 (1200×600×400мм) Очистка и обеззараживание воздуха в вентиляции для защиты тары, сырья, производства и хранения продукции. В системах механической вентиляции обсуживающих и вспомогательных зон чистого пищевого производства в которых осуществляется транспортировка, наполнение тары и другие этапы, необходимо предусматривать обеззараживание, а также очистку приточного воздуха от вредных веществ и пыли, согласно п. 7.1.17, СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и 8.19.СанПиН 2.3.4.551-96 «Производство молока и молочных продуктов». Рекомендуется фильтрация класса H11-H13 (класс ИСО6 — для окружающих зон, ИСО7, ИСО8 — для вспомогательных). Для этого установки комплексной очистки соединяются с системмой приточной вентиляции, — воздух проходит через систему фильтрации, обеззараживания и через потолочные воздухораспределители поступает в помещение. Благодаря этому обеспечивается защита от заражения из воздуха на операциях фасовки, упаковки и хранения готовой продукции и сырья.Оборудование: для приточного канала: канальные очистители обеззараживатели воздуха Тион Eco (производительность от 400 до 27500 м3/ч); для очистки загрязненного выброса вытяжного канала: канальные очистители воздуха Тион Ext (производительность от 400 до 27500 м3/ч); Cнижение уровня обсемененности в помещениях с естественной вентиляцией. Для защиты от биозагрязнения из воздуха в небольших помещениях, в том числе где не предусмотрена система вентиляции (помещения лабораторий и др.) с очисткой воздуха целесообразно применять бактерицидные рециркуляторы (обеззараживатели-очистители воздуха). Рециркуляторы эффективны в цехах подготовки тары и сырья; на складах сырья и готовой продукции, в том числе для предотвращения преждевременного созревания овощей и фруктов. Оборудование: бактерицидный очиститель воздуха) Тион Clever (до 150 м3/ч, фильтрация H11, обеззараживание 99,9%, очистка воздуха от вредных веществ до норм ПДК); для дополнительной вентиляции помещения: компактная приточная вентиляция Бризер Тион О2 с очисткой и обеззараживанием воздуха (до 120 м3/ч, очистка воздуха класса HEPA, климат-контроль).

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Технология очистки воздуха «Тион»

Фильтр предварительной очистки. Задерживает крупные частицы сажи и иных продуктов горения. Увеличивает ресурс работы следующих компонентов системы. Зарядитель электростатического блока. Заряжает взвешенные частицы, благодаря чему они задерживаются фильтром из полипропиленовых волокон с высокой эффективностью. Осадитель электростатического блока. Задерживает заряженные частицы сажи и жира, далее отложения стекают по стенкам осадителя в поддон. Нетканый фильтр из полипропиленовых волокон. Задерживает заряженные электростатическим блоком механические частицы, обеспечивая высокую степень очистки воздуха E11 (Н11). Адсорбционно-каталитический фильтр. Предназначен для очистки воздуха от вредных газов и иных летучих органических соединений. Эффективность — 99,95%. AFS (Anti-Fire System). Система пожаротушения. Защита от распространения пожара в воздуховоде.

Tion SPS Pro/Advanced можно установить за подшивным потолком в помещении, в отдельной венткамере или на улице

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Фильтр предварительной очистки. Задерживает крупные частицы загрязнений с эффективностью фильтрации класса G4. Увеличивает ресурс работы следующих компонентов системы. Зарядитель электростатического блока. Заряжает взвешенные частицы, благодаря чему они задерживаются фильтром из полипропиленовых волокон с высокой эффективностью. Продуцирует озон, который обеспечивает уничтожение всех микроорганизмов на фильтре из полипропиленовых волокон. Блок автоматики. Осуществляет контроль и управление работой установки. Адсорбционно-каталитический фильтр. Фильтр из полипропиленовых волокон обеспечивает захват частиц, аэрозолей и микроорганизмов с эффективностью фильтрации класса Е11 (Н11) — Н14. Высокоэффективный химпоглотитель «Тион» производит глубокую очистку воздуха от газов, вредных веществ и запахов за счет специальной смеси сорбентов и катализаторов (поглощает и деактивирует вредные вещества О3, H2S, NH3, RSH).

Видео

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/aMU0wkcV_4w

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/WmQi9z0Z74w

Производство компании «Тион» сертифицировано и лицензировано. Продукция прошла испытания по итогам которых выдана сертификационная документация и декларации соответствия.

О компании «Тион»

Группа компаний «Тион» основана в 2006 году, сегодня в нее входит два подразделения, которые занимаются разработкой и производством аппаратов для фильтрации: бытовое «Тион Умный микроклимат» и промышленное «Тион Корпоративные решения».

«Тион Корпоративные решения» производит линейку аппаратов для обеззараживания и очистки воздуха в лечебных учреждениях разного класса чистоты, в строящихся новостройках, а также в ресторанах, отелях, офисах, канализационно-насосных станциях и на производственных объектах. Оборудование Тион установлено примерно в 1000 медицинских учреждений, в том числе в НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского, в московской Инфекционной клинической больнице № 1, ФГУ ГВКГ им. Бурденко, Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова МЧС России (Санкт-Петербург), Ленинградском областном противотуберкулезном диспансере и др.

«Тион Умный микроклимат» производит линейку аппаратов для обеззараживания и очистки воздуха в домах и офисах. Флагманская разработка — бризер, — разработанное инженерами Тион устройство, которое проветривает помещения очищенным от основных загрязнителей и аллергенов свежим воздухом при закрытых окнах, уменьшая концентрацию вирусов и бактерий в воздухе.

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