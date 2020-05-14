В Ростовской области открылся новый диализный центр

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Специализированная медицинская помощь теперь стала доступнее для нефрологических пациентов Сальского, Целинского, Егорлыкского, Пролетарского, Песчанокопского и Орловского районов Ростовской области.

Новый диализный центр в Сальске открыт в рамках реализации инвестиционного проекта компании «Гемодиализный центр Ростов» — российского подразделения международной сети диализных центров немецкой компании Fresenius Medical Care, мирового лидера в организации диализного лечения, разработке и производстве оборудования и расходных материалов для заместительной почечной терапии.

Проект создания диализных центров в донском регионе включен в «100 губернаторских инвестиционных проектов» Ростовской области.

По информации «Агентства инвестиционного развития Ростовской области», диализный центр в Сальске стал седьмым в сети диализных центров Fresenius Medical Care в донском регионе. Ранее были запущены отделения диализа компании в Ростове-на-Дону, Шахтах, Таганроге, Миллерове и два — в Волгодонске.

К моменту открытия инвестиции в запуск нового диализного центра в Сальске составили 130 миллионов рублей, в дальнейшем они увеличатся до 150 миллионов рублей. По проекту, который Fresenius реализует сейчас в донском регионе, заявлено создание четырех отделений диализа и 430 миллионов рублей инвестиций. Два из этих четырех диализных центров — в Миллерове и в Сальске — уже открыты. Следующие два — в Аксае и в Азове — Fresenius планирует открыть в 3-м и 4-м кварталах текущего года.

По информации компании, в диализном центре в Сальске установлены 20 аппаратов искусственная почка, что позволит получать услуги заместительной почечной терапии 120 пациентам из близлежащих территорий Ростовской области, принимать гостевых пациентов. На сегодняшний день в центре получают процедуру диализа 45 пациентов, которые раньше получали лечение в Ростове-на-Дону и Волгодонске. Помимо гемодиализа, в центре оказывают процедуру перитонеального диализа. В общей сложности, в настоящее время в отделениях диализа компании Fresenius Medical Care в Ростовской области получают специализированную помощь, соответствующую европейским стандартам, более 560 пациентов. Это жители и Ростовской области, и других регионов России. Из всех уже работающих в донском регионе диализных центров Fresenius самый большой — в Ростове-на-Дону (рассчитан на 206 пациентов).

Как подчеркнули в представительстве Fresenius Medical Care, в новой эпидемиологической обстановке все диализные центры компании, включая диализные центры в Ростовской области, работают с соблюдением необходимых правил и требований санитарной защиты. Медицинский персонал диализных центров прошел подготовку в сфере инфекционного контроля. Диализные пациенты могут быть уверены, что жизненно необходимую терапию они получат своевременно.