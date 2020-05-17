Ход реконструкции аэропортового комплекса «Толмачёво» в Новосибирске. Май 2020

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На территории аэровокзального комплекса аэропорта «Толмачево» в Новосибирске продолжаются работы по реконструкции аэропорта. В апреле на объекте выполнено несколько видов работ: обустройство строительного городка, монтаж цементобетонного завода и подготовительные строительно-монтажные работы.

Заказчиком работ является Федеральное агентство воздушного транспорта, застройщик по объекту — ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», подрядчик на объекте — ОАО «Новосибирскавтодор». Проект реконструкции аэродрома Новосибирск (Толмачёво) разработан ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект». Стоимость работ — 3,6 млрд рублей, срок выполнения — январь 2021 года.

На площадке снимают почвенно-растительный слой. Срезанный почвенно-растительный слой хранится в специальных валах до последующего использования в рекультивации. Идёт разработка грунта для последующего устройства перрона, выносится высоковольтная линия 10 кВ, ее уже вынесли на 50%, идёт устройство водосточно-дренажной сети.

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На объект «Реконструкция аэропортового комплекса «Толмачево» перемещён цементобетонный завод «ELKON QM 135», выполнен монтаж сооружения.

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В ближайшее время запланировано начало работ по устройству дорожных одежд на перроне и рулёжной дорожке РД-N. Ведутся работы по устройству земляного полотна под дорожную одежду будущего перрона, укладке кабельных линий, выносу связи, устройству водосточно-дренажной сети, строительству площадки для обработки воздушных судов противообледенительными жидкостями.

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По информации ФГУП «АГА(А)» по состоянию на конец апреля 2020 года на объекте задействовано 58 человек рабочего персонала и 34 единицы техники. Строительно-монтажные работы по проекту выполняются в условиях действующего аэропорта.

Проект включает развитие лётной зоны ИВПП-2 со строительством соединительных рулёжных дорожек, перрона с дополнительными 20 местами стоянок воздушных судов, сооружением других объектов аэродромной инфраструктуры в целях повышения пропускной способности аэродрома Толмачёво. Общая площадь перрона с рулёжными дорожками по плану будет около 266 700 кв.м.

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© tolmachevo.ru

Выбран подрядчик по стройконтролю в аэропорту Толмачёво

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Реконструкция комплекса международных и внутренних воздушных линий

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В настоящее время ведутся подготовительные работы по строительству первого этапа нового терминального комплекса общей площадью 56 тыс.кв.м. Строительство первого этапа планируется завершить во втором квартале 2022 года. Начальная цена контракта на строительно-монтажные работы 14,15 млрд рублей.

Весь проект реконструкция аэровокзального комплекса будет реализован к 2025 году в два этапа. На проектирование и строительство терминального комплекса запланировано около 20 млрд. рублей частных инвестиций. Общая площадь аэровокзального комплекса после реализации двух этапов составит более 100 тыс. кв. м.

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