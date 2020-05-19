Артиллеристы ЗВО получили на вооружение партию модернизированных гаубиц «Мста-СМ2»
В рамках государственного оборонного заказа артиллерийские подразделения общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированные в Брянской области, получили партию в составе 10 самоходных гаубиц 2С33 «Мста-СМ2».
С начала летнего учебного периода личный состав дивизионов приступит к освоению модернизированных 152-мм гаубиц «Мста-СМ2». Глубокая модернизация парка боевой техники артиллерийских дивизионов позволит усилить боевые возможности объединения при проведении занятий по обороне и наступлению, а также создаст для мотострелковых и танковых подразделений армии новые возможности при проведении совместных тактических занятий и учений.
Гаубица «Мста-СМ2» предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, противотанковых средств, а также живой силы противника.
Основу огневой мощи 2С33 «Мста-СМ2» составляет орудие 2А65 калибра 152-мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем. Таких показателей удалось добиться благодаря модернизированной конструкции механизмов заряжания.
Справка
2С33 «Мста-СМ2» является дальнейшим развитием САУ 2С19 «Мста-С».
Базовая система оснащена орудием 2А65.
Дальность стрельбы «Мста-СМ2» составляет более 40 км (2С19 не более 25 км).
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