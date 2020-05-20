В России началось эскизное проектирование спутниковой системы «Гонец» нового поколения

АО «Спутниковая система «Гонец» приступило к выполнению эскизного проекта перспективной системы «Гонец» нового поколения, сообщил во вторник ТАСС генеральный директор компании Павел Черенков.

«Мы сейчас находимся в стадии организации работ по эскизному проектированию, конструктора уже начали деятельность по основной части», — сказал Черенков.

По его словам, сейчас идет активная фаза подписания контрактов со всеми соисполнителями работ.

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Как уточняется, спутники будут запускаться с космодрома Восточный с помощью ракет-носителей «Союз-2.1б». «Госкорпорация «Роскосмос» выполняет комплекс работ по адаптации одной из стартовых площадок на космодроме Восточный для использования под запуски спутников низкоорбитальной системы связи «Гонец» на ракетах-носителях «Союз-2.1б» с разгонными блоками «Фрегат», — приводятся его слова в сообщении, опубликованном во вторник на сайте Роскосмоса.

Он напомнил, что до сих пор спутники «Гонец» запускались с космодрома Плесецк на уже устаревшей конверсионной ракете-носителе «Рокот». По его словам, стартовая площадка на Восточном позволит проводить запуски «Гонцов» на новом серийном носителе «Союз-2», который, помимо прочих технических преимуществ, гораздо более экологичен.

Гендиректор спутниковой системы отметил, что Восточный удобнее Плесецка еще и тем, что в основном нацелен на гражданское использование, то есть «это в чем-то и распараллеливание задач внутри космической отрасли». «Помимо этого, географическое положение Восточного более универсально с точки зрения баллистики и позволяет выводить спутники на орбиты с большим диапазоном наклонения», — добавил он.

Черенков также сообщил, что помимо работ на самой стартовой площадке будет выполнено математическое моделирование, расчеты полетного задания и работы по созданию унифицированного комплекта проверочного оборудования для работы со спутниками «Гонец-М».

"Планируется также изготовление двух адаптеров для сопряжения блока космических аппаратов «Гонец-М» с разгонным блоком «Фрегат». Кроме того, для расширения функций системы персональной спутниковой связи «Гонец» предусмотрено введение дополнительного режима доступа абонентов к спутниковым каналам связи, для чего будет доработано программное обеспечение спутников «Гонец-М» и наземной инфраструктуры. Данная функция позволит значительно расширить круг пользователей системы», — добавил он.

«Гонец» — российская низкоорбитальная система спутниковой связи. Она предназначена для глобального обмена различными видами информации с подвижными и стационарными объектами, а также организации каналов ретрансляции в различных целях.

Система связи «Гонец» нового поколения предоставит связь, в том числе телефонную, в труднодоступных местах, включая Арктику, а также обеспечит инфраструктурой для интернета вещей. В перспективе это позволит в онлайн-режиме передавать данные с любых объектов, в том числе подвижных. Планируется, что группировка будет включать 28 аппаратов на низкой околоземной орбите.

В компании отметили, что на начальном этапе развертывания будет выводиться по семь аппаратов за пуск, а затем по два-три для поддержания группировки в штатном составе.