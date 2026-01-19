С 1 января 2026 года все российские рыболовные суда передают данные о своём местоположении только через российские спутниковые системы — «Гонец», «Ямал» и «Экспресс». Переход завершил процесс, который начался ещё в 2017 году.

Тогда терминалы «Гонец» впервые стали устанавливать на суда для контроля. Со временем их становилось всё больше, и в итоге отрасль смогла полностью перейти на отечественное оборудование.

В Госкорпорации Роскосмос отметили, что уже в декабре 2025 года стабильность работы российских спутниковых станций на судах более чем вдвое превышала показатели ранее использовавшегося иностранного оборудования Inmarsat. Это позволяет надёжно отслеживать перемещения судов и контролировать промысел.