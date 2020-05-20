В Татарстане завершено строительство индустриального парка «Саба»

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В рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», входящего в состав нацпроекта по поддержке МСП, завершены работы по строительству индустриального парка «Саба». На строительство парка было выделено 248,8 млн рублей из федерального бюджета, из бюджета Республики Татарстан — 58,4 млн рублей, а также привлечены частные инвестиции в размере 77,2 млн рублей.

Несмотря на нынешние нестабильные экономические условия, реализация национальных проектов идет в плановом режиме. Финансирование позволило обеспечить индустриальный парк необходимой инженерной инфраструктурой. Общая площадь готовых для сдачи в аренду производственных помещений составляет 3500 кв.м. Построенные сети могут обеспечить парк 4,5 МВт электроэнергией с увеличением до 5,5 МВт, газоснабжением 2,2 тыс.куб.м./час и водоснабжением 1,5 тыс. куб.м./сутки.

Индустриальные парки в Татарстане являются объектами инфраструктурной поддержки предпринимателей. Для их резидентов созданы все условия необходимые для комфортного открытия и развития своего дела — проведены инженерные сети, построены производственные помещения и автомобильная дорога. Объекты промышленной инфраструктуры способствуют открытию в Республике новых производств, которые позволяют создавать рабочие места, что на сегодня является приоритетной задачей.

В настоящее время на территории парка осуществляют деятельность 4 резидента, создано 50 рабочих мест. Помимо этого, с 5 предприятиями подписаны соглашения о взаимодействии, земельные участки им будут предоставлены в текущем году. Планируется, что к 2024 году в индустриальном парке «Саба» будет размещено 22 предприятия-резидента, а количество рабочих мест будет доведено до 500.