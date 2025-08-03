Вертолет «Ансат» впервые взлетел на российских двигателях

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На Казанском вертолетном заводе стартовали летные испытания импортозамещенного вертолета «Ансат». 29 июля опытная машина выполнила висение — вертикальный подъем в воздух без горизонтального полета, сообщило издание «Бизнес-Онлайн». В головном холдинге «Вертолеты России» подтвердили ATO.ru факт испытаний.

Основным элементом импортозамещенной версии стали новые отечественные турбовальные двигатели ВК-650 В, которые были сертифицированы в начале года. Они заменили на «Ансате» моторы PW207К канадской компании Pratt & Whitney Canada. Последние перестали поставляться в Россию с 2022 года, что остановило выпуск этого самого массового легкого отечественного вертолета.

Сейчас в гражданской авиации России эксплуатируется 60 «Ансатов». Эта двухдвигательная машина может перевозить до семи пассажиров или 1200 кг полезной нагрузки. Самым крупным эксплуатантом данного типа является Национальная служба санитарной авиации, у которой в парке 37 таких машин. Кроме того, 19 «Ансатов» было поставлено в Зимбабве, три — в Боснию и Герцеговину, еще один — в Туркменистан.

Помимо двигателя на обновленном «Ансате» появились отечественные элементы салона, рулевые машинки, автопилот и другие элементы авионики. Весной этого года Минпромторг объявил конкурс на проведение работ по импортозамещению и улучшению характеристик «Ансата» на сумму в 5,7 млрд руб. Они включали увеличение взлетной массы с 3600 до 3800 кг и установку противообледенительной системы.

Дальность полета импортозамещенного «Ансата» без дополнительных топливных баков составит 400 км, сообщило издание «Бизнес-Онлайн» со ссылкой на гендиректора Казанского авиапредприятия Магомеда Закаржаева.

По условиям тендера, новая версия вертолета должна получить сертификат до конца 2027 года. В комплексной программе развития авиаотрасли планируется поставить 187 «Ансатов» до 2030 года.— ATO.ru

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