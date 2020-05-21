UMATEX реализует проект по созданию системы рециклинга композитов

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На заводе углеродных и композиционных материалов в Челябинске (ООО «ЗУКМ»,входит в дивизион UMATEX, Росатом) тестируется уникальное оборудование для создания новых продуктов посредством резки волокна. Цель проекта — создать систему рециклинга композитов.

Новая установка предназначена для переработки всех видов волокнистых отходов, как в спутанном виде, так и на бобинах, кроме препрегов и композитных изделий для производства нетканых материалов. Производительность новой установки — более 150 тонн/год (в одну смену, 8 часов, 250 дней в год) с возможностью увеличения мощности. В настоящий момент происходит отработка технологии получения нетканых материалов.Заместитель генерального директора UMATEX Юрий Свистунов рассказал, что проект «Резка углеродного волокна» призван решить достаточно чувствительную для отрасли композитов на международном уровне проблему утилизации отходов производства углеродного волокна. Речь идет о создании системы рециклинга композитов, вторичной переработке углепластиков в новые продукты, которые востребованы в стратегических отраслях промышленности. Резка углеродного волокна является важной стадией создаваемой системы вторичной переработки.Новые материалы сохраняют все уникальные средства композитов — легкий вес, высокая прочность, повышенная стойкость к коррозии, долговечность, возможность изготавливать, так называемые, smart-изделия (с помощью композитов можно задавать различные характеристики в определенных узлах, например, повышенную прочность там, где она нужна). Благодаря этим характеристикам композиты востребованы в самых разных отраслях промышленности — космосе и авиастроении, судостроении, строительстве, автомобилестроении, энергетике, создании спортивного инвентаря и медицине.Создание системы рециклинга и переработка отходов в новые продукты — часть процесса диверсификации завода ЗУКМ, который специализируется на производстве углерод-углеродных изделий, углекомпозитов, карбоноволокнитов, теплоизоляционных композитных материалов и высокомодульных углеродных волокон.

Для справки:

UMATEX — единственный производитель углеродного волокна в России, располагающий масштабными производственными мощностями по всей цепочке создания композитов. Дивизион включает в себя промышленные производства углеродного волокна (УВ) ООО «АЛАБУГА-ВОЛОКНО» в Республике Татарстан, ООО «Аргон» в Саратовской области, ООО «ЗУКМ» в Челябинске. В числе наших предприятий также производство тканей и препрегов АО «Препрег-СКМ» в Москве и ООО «Препрег-Дубна» в Московской области, компания по производству спортивного инвентаря «Заряд» в Татарстане, два Торговых дома в Чехии и Китае. Научно-исследовательский центр, расположенный в Москве, оборудован самым современным оборудованием по разработке технологий ПАН-прекурсоров, УВ, связующих и препрегов. С целью развития рынка композитов дивизион образовал межрегиональный промышленный кластер «Композиты без границ» в Республике Татарстан, Московской и Саратовской областях. До конца 2020 года в него войдут Тульская и Ульяновская области.