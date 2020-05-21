В Ленинградской обл. запущено новое контрактное производство кабельных изделий
Роботизированное и автоматизированное кабельное производство НПО «СтарЛайн» в Ленинградской области завершило свою докомплектацию: его мощности позволяют сегодня производить до 10 000 готовых кабельных изделий в сутки и составить конкуренцию китайским производителям. Контрактное производство НПО СтарЛайн сегодня первое в России, готовое масштабно работать с небольшими российскими заказчиками.
«Сегодня в России есть компании, которые изготавливают качественные кабельные изделия. Это крупные концерны в области автомобилестроения и гособоронзаказа. Но их мощности, в первую очередь, рассчитаны на собственные задачи. По контракту для таких гигантов рентабельнее изготавливать миллионные партии изделий. Но это лишь порядка 30% рынка. Остальным 70% российским заказчикам сейчас приходится обращаться к китайским производителям», — отмечает операционный менеджер кабельного производства НПО «СтарЛайн».
Новое производство оснащено уникальными роботизированными линиями для обработки проводов и сборки жгутов. У двух из них на сегодня нет аналогов в России. На производстве используется только российское сырье компании «Преттль-НК». С этим поставщиком сотрудничают производители автомобилей ГАЗ, КАМАЗ, УАЗ, Renault, Nissan и другие.
Передовое оборудование позволяет в автоматическом режиме осуществлять высокоскоростные сборки и скрутки, многоэтапную обработку кабельных изделий.
Передовое автоматизированное и роботизированное оборудование обеспечивает 100% контроль качества на всех этапах изготовления кабельных изделий, каждое из которых оснащается уникальным идентификационным 2D-кодом, который заносится в производственную базу данных. В базе содержится полная информация о каждом изделии, всех выполненных с ним производственных операциях, а также об использованных в изделии материалах и компонентах. Это позволяет на ранних этапах выявлять и устранять любые отклонения в плане качества изделия и выпускать качественный конечный продукт.
Благодаря высокому уровню автоматизации оборудования новое производство сейчас способно составить конкуренцию китайским производителям как по качеству изделий, так и по его стоимости.
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