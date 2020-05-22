Завод в Пермском крае в 12 раз увеличил мощности по выпуску защитных очков

© rosomz.ru

ОАО «Суксунский оптико-механический завод» (Пермский край) в 12 раз увеличило мощность производства защитных очков на фоне повышенного спроса из-за эпидемии коронавируса в России, сообщил гендиректор предприятия Иван Колчанов журналистам в пятницу.

«На сегодняшний день производство защитных очков закрытого типа увеличено более чем в 12 раз, до 1,5 млн штук в месяц», — сказал он.

Поставки этой продукции идут во все регионы России, однако отгрузки в другие страны пока нет в связи с действующими ограничениями на экспорт.

Суксунский оптико-механический завод разрабатывает и производит более 400 видов средств индивидуальной защиты головы, глаз, лица, органа слуха и органов дыхания.

Увеличить производственные мощности удалось за счет привлечения финансирования со стороны Фонда развития промышленности РФ (ФРП РФ).

Как сообщалось, ФРП РФ одобрил предоставление заводу 342 млн рублей на 2 года для массового производства очков, которые защищают от проникновения вирусных инфекций.