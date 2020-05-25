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Производство

Компания «Экострада» производит плазмо-каталитические очистители воздуха

 © climatexpo.ru

Компания «Экострада» (серийное производство на собственном заводе в Московской области) выпускает очистители воздуха от химических веществ, газов, бактерий и вирусов. Принцип действия основан на способности заряженных ионов разрушать молекулы веществ и подавлять вирусы и патогенные микроорганизмы.

Выпускаемые аппараты «Страда» созданы с учетом научных достижений, имеют современную автоматику, универсальны и могут применяться в любой сфере, где требуется очистка и фильтрация воздуха. В зависимости от задач выпускаются очистители различной производительности. Их можно применять в закрепленном или в передвижном вариантах.

Новость будет дополнена

В очистителях воздуха «Страда» обеззараживание основано на следующих технологиях:

  • Плазмо-каталитическиая технология очистки воздуха
  • Электростатическая технология
  • Гидрофильтрационная технология очистки воздуха
  • Технология очистки воздуха на основе трубы Вентури
  • Сорбционная технология очистки воздуха

Очистители «Страда» могут работать непрерывно без выключений. При этом они не перегреваются, им не требуется периодическое отключение для охлаждения.

Достоинством аппаратов является их универсальность — аппараты могут работать по широкому списку загрязнения начиная от вирусов и патогенных микроорганизмов до химических газов. В списке достоинств:

  • Очистка от вредных газов, паров и пыли,
  • Уничтожение микроорганизмов, устойчивых к ультрафиолетовому облучению: микобактериям туберкулеза, спорам плесневых грибов и т. д.
  • Возможность применения оборудования в помещениях с высокими требованиями к микроклимату;
  • Простота обслуживания: нет стеклянных ламп, нет замены фильтров, твердый углерод из фильтов утилизируют, как обычный мусор по 3-му классу опасности (код ФККО 47110211523).
  • Экономичное энергопотребление.
  • Круглосуточный и непрерывный режим работы

Плазмо-каталитическая технология очистки воздуха

Плазмо-каталитическая технология основана на разрушении молекул веществ барьерно-стриммерным разрядом с последующим окислением разрушенных молекул выделяющимся озоном.

 © Фото из открытых источников

Вредные газы, содержащиеся в воздухе, проходят через блок плазмо-каталитической очистки, где многократно подвергаются барьерно-стриммерным разрядам высокой частоты, в результате чего их молекулы разрушаются, вступают в реакцию с озоном и кислородом воздуха. В ходе такого воздействия происходит трансформация веществ на молекулярном уровне до СО2, Н2O, О2. Высокая эффективность плазмо-каталитической технологии доказана теоретически и практически.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/_9WjT3T-EVQ

Например:

Формальдегид

НСНО+3О2+Блок «Страда"=>C+2H+7O=>C+2H+2O3+O=>СО2+Н2О+2О2

Стирол

2С6Н5СНСН2+20О2+Блок «Страда"=>12С+12Н+42O=>12C+12H+14O3=>12CO2+12Н2О+3О2

Фенол

С6Н5OН+10О2+Блок «Страда"=>6C+6H+21O=>6C+6H+7O3=>6CO2+6Н2О+О2+O

Электростатическая технология очистки воздуха

Электростатическая технология основана на ионизации молекул загрязнителя в воздухе с последующим удержанием электромагнитным полем ионизированных молекул загрязнителя.

Работа электростатического фильтра очистки воздуха основана на ионизации частиц загрязнителя, находящихся в воздушном потоке с последующим осаждением ионизированных частиц электромагнитным полем и сбором их в корпусе устройства.

 © Фото из открытых источников

 © clck.ru

 © clck.ru

 © clck.ru

Электростатический фильтр «Страда» состоит из секции ионизации частиц и секции осаждения частиц. Эти секции имеют съемные поддоны в которых скапливается уловленный загрязнитель. Секции ионизации и осаждения работают за счет подачи высокого напряжения.

Каждая из секций электростатического фильтра «Страда» имеет автономный источник питания с интеллектуальной системой автоматики.

Секция ионизации состоит из съемных коронирующих электродов, расположенных в съемных гильзах. Такая конструкция обеспечила высочайшую надежность всей системы и простоту технического обслуживания.

Секция осаждения состоит из набора чередующихся металлических пластин. Часть пластин заземлена, а на часть пластин подается отрицательное напряжение. Между пластинами создается мощное электромагнитное поле. Ионизированные ранее частицы загрязнителя под воздействием электромагнитного поля прижимаются к заземленным пластинам и удерживаются на их поверхности. По мере накопления загрязнителя на поверхности пластин, происходит его стекание или ссыпание в съемный поддон.

Современные электростатические фильтры являются крайне надежными и обеспечивают эффективность от 95% до 99% и более в очистке воздуха, как от дыма и пыли, так и от различных аэрозолей, маслянистых туманов.

Необходимо понимать, что электростатическая технология направлена на очистку воздуха именно от механических частиц. Для дополнительной очистки воздуха от газообразных примесей и их запахов, электростатический фильтр должен быть дополнен плазмо-каталитическими модулями или модулями hepa-адсорбционной фильтрации.

Электростатическая технология показала высочайшую эффективность в очистке от пыли и аэрозолей, в том числе, дыма.

Гидрофильтрационная технология очистки воздуха

Гидрофильтрационная технология очистки воздуха основана на способности воды в качестве абсорбента поглащать различные вещества и в качестве теплоносителя охлаждать перегретый воздух. Мы используем гидрофильтрацию в производстве гидрофильтров как для промышленности, так и для сегмента общественного питания. Нами полностью решены вопросы максимального контакта воды с протекающим воздухом и вопрос по автоматизации процесса смены воды при ее насыщении загрязнителем или превышении температуры. Также автоматизирован процесс промывки гидрофильтра. Такие решения делают гидрофильтрацию максимально эффективной.

 © clck.ru

Очистка воздуха для предприятий общественного питания (HoReCa)

Завод «Экострада» производит современное оборудование очистки воздуха под маркой «Страда» производительностью от 500 до 300 000м³/час.

Ассортимент воздухоочистного оборудования «Страда» это:

  • Газоконверcоры «Страда» Завод.
  • Скрубберы вентури «Страда» Очиститель.
  • Рукавные фильтры «Страда» ФР.
  • Электростатические дымофильтры «Страда» ФЕС.
  • Гидрофильтры «Страда» Гидро.

Оборудование «Страда» очищает воздух от запахов, газов, дымов, аэрозолей, пыли, смолы, паров, масел, искр и других нежелательных вредных веществ.

 © cumbo.ru

 © cumbo.ru

 © cumbo.ru

 © cumbo.ru

Плазменно-каталитические установки очистки воздуха «Экострада» установлены на дальневосточном ССК «Звезда»

В апреле 2020 г. завод «Экострада» изготовил большую партию плазменно-каталитических установок очистки воздуха общей производительностью 500 000м³/час для создающейся на Дальнем Востоке России крупнейшей судостроительной верфи ССК Звезда.

Было изготовлено и поставлено в г. Большой Камень 8 плазменно-каталитических установок очистки воздуха «Страда» Завод в специальном исполнении с взрывозащищенной автоматикой. Кроме этого, 16 взрывозащищенных вентиляторов «Веза» и 16 покрасочных кабин «Оскас» с сухой фильтрацией.

Объем поставки составил 15 морских контейнеров (40 футовых). Установки очистки воздуха «Страда» Завод будут очищать воздух от паров органических растворителей, выделяющихся в воздух при покраске элементов корпусов крупных морских судов.

 © clck.ru

 © clck.ru

 © clck.ru

 © clck.ru

Видео

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/P2ji528_2is

О компании «Завод Экострада»

 © Фото из открытых источников

 © clck.ru

Компания осуществляет полный цикл услуг и меет в своем составе:

  • современное металообрабатывающее производство,
  • электросборочное производство,
  • конструкторское и проектно-технологическое бюро,
  • службу маркетинга и продаж,
  • службу снабжения,
  • управление логистики.

Компания осуществляет консультирование, индивидуальное проектирование и занимается оснащением оборудования по индивидуальным и типовым проектам. Компания периодически проходит аудит производства и технологических процессов.

Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:

  1. экострада.рф,
  2. cumbo.ru,
  3. twitter.com/STRADA_ECO,
  4. vk.com/npp_ecostrada,
  5. www.veza.ru,
  6. oskas.ru,

Московская область, «Экострада», очистители воздуха, малый и средний бизнес
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