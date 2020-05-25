Компания «Экострада» производит плазмо-каталитические очистители воздуха

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Компания «Экострада» (серийное производство на собственном заводе в Московской области) выпускает очистители воздуха от химических веществ, газов, бактерий и вирусов. Принцип действия основан на способности заряженных ионов разрушать молекулы веществ и подавлять вирусы и патогенные микроорганизмы.

Выпускаемые аппараты «Страда» созданы с учетом научных достижений, имеют современную автоматику, универсальны и могут применяться в любой сфере, где требуется очистка и фильтрация воздуха. В зависимости от задач выпускаются очистители различной производительности. Их можно применять в закрепленном или в передвижном вариантах.

Новость будет дополнена

В очистителях воздуха «Страда» обеззараживание основано на следующих технологиях:

Плазмо-каталитическиая технология очистки воздуха

Электростатическая технология

Гидрофильтрационная технология очистки воздуха

Технология очистки воздуха на основе трубы Вентури

Сорбционная технология очистки воздуха

Очистители «Страда» могут работать непрерывно без выключений. При этом они не перегреваются, им не требуется периодическое отключение для охлаждения.

Достоинством аппаратов является их универсальность — аппараты могут работать по широкому списку загрязнения начиная от вирусов и патогенных микроорганизмов до химических газов. В списке достоинств:

Очистка от вредных газов, паров и пыли,

Уничтожение микроорганизмов, устойчивых к ультрафиолетовому облучению: микобактериям туберкулеза, спорам плесневых грибов и т. д.

Возможность применения оборудования в помещениях с высокими требованиями к микроклимату;

Простота обслуживания: нет стеклянных ламп, нет замены фильтров, твердый углерод из фильтов утилизируют, как обычный мусор по 3-му классу опасности (код ФККО 47110211523).

Экономичное энергопотребление.

Круглосуточный и непрерывный режим работы

Плазмо-каталитическая технология очистки воздуха

Плазмо-каталитическая технология основана на разрушении молекул веществ барьерно-стриммерным разрядом с последующим окислением разрушенных молекул выделяющимся озоном.

© Фото из открытых источников

Вредные газы, содержащиеся в воздухе, проходят через блок плазмо-каталитической очистки, где многократно подвергаются барьерно-стриммерным разрядам высокой частоты, в результате чего их молекулы разрушаются, вступают в реакцию с озоном и кислородом воздуха. В ходе такого воздействия происходит трансформация веществ на молекулярном уровне до СО2, Н2O, О2. Высокая эффективность плазмо-каталитической технологии доказана теоретически и практически.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/_9WjT3T-EVQ

Например:

Формальдегид

НСНО+3О2+Блок «Страда"=>C+2H+7O=>C+2H+2O3+O=>СО2+Н2О+2О2

Стирол

2С6Н5СНСН2+20О2+Блок «Страда"=>12С+12Н+42O=>12C+12H+14O3=>12CO2+12Н2О+3О2

Фенол

С6Н5OН+10О2+Блок «Страда"=>6C+6H+21O=>6C+6H+7O3=>6CO2+6Н2О+О2+O

Электростатическая технология очистки воздуха

Электростатическая технология основана на ионизации молекул загрязнителя в воздухе с последующим удержанием электромагнитным полем ионизированных молекул загрязнителя.

Работа электростатического фильтра очистки воздуха основана на ионизации частиц загрязнителя, находящихся в воздушном потоке с последующим осаждением ионизированных частиц электромагнитным полем и сбором их в корпусе устройства.

© Фото из открытых источников

© clck.ru

© clck.ru

© clck.ru

Электростатический фильтр «Страда» состоит из секции ионизации частиц и секции осаждения частиц. Эти секции имеют съемные поддоны в которых скапливается уловленный загрязнитель. Секции ионизации и осаждения работают за счет подачи высокого напряжения.

Каждая из секций электростатического фильтра «Страда» имеет автономный источник питания с интеллектуальной системой автоматики.

Секция ионизации состоит из съемных коронирующих электродов, расположенных в съемных гильзах. Такая конструкция обеспечила высочайшую надежность всей системы и простоту технического обслуживания.

Секция осаждения состоит из набора чередующихся металлических пластин. Часть пластин заземлена, а на часть пластин подается отрицательное напряжение. Между пластинами создается мощное электромагнитное поле. Ионизированные ранее частицы загрязнителя под воздействием электромагнитного поля прижимаются к заземленным пластинам и удерживаются на их поверхности. По мере накопления загрязнителя на поверхности пластин, происходит его стекание или ссыпание в съемный поддон.

Современные электростатические фильтры являются крайне надежными и обеспечивают эффективность от 95% до 99% и более в очистке воздуха, как от дыма и пыли, так и от различных аэрозолей, маслянистых туманов.

Необходимо понимать, что электростатическая технология направлена на очистку воздуха именно от механических частиц. Для дополнительной очистки воздуха от газообразных примесей и их запахов, электростатический фильтр должен быть дополнен плазмо-каталитическими модулями или модулями hepa-адсорбционной фильтрации.

Электростатическая технология показала высочайшую эффективность в очистке от пыли и аэрозолей, в том числе, дыма.

Гидрофильтрационная технология очистки воздуха

Гидрофильтрационная технология очистки воздуха основана на способности воды в качестве абсорбента поглащать различные вещества и в качестве теплоносителя охлаждать перегретый воздух. Мы используем гидрофильтрацию в производстве гидрофильтров как для промышленности, так и для сегмента общественного питания. Нами полностью решены вопросы максимального контакта воды с протекающим воздухом и вопрос по автоматизации процесса смены воды при ее насыщении загрязнителем или превышении температуры. Также автоматизирован процесс промывки гидрофильтра. Такие решения делают гидрофильтрацию максимально эффективной.

© clck.ru

Очистка воздуха для предприятий общественного питания (HoReCa)

Завод «Экострада» производит современное оборудование очистки воздуха под маркой «Страда» производительностью от 500 до 300 000м³/час.

Ассортимент воздухоочистного оборудования «Страда» это:

Газоконверcоры «Страда» Завод.

Скрубберы вентури «Страда» Очиститель.

Рукавные фильтры «Страда» ФР.

Электростатические дымофильтры «Страда» ФЕС.

Гидрофильтры «Страда» Гидро.

Оборудование «Страда» очищает воздух от запахов, газов, дымов, аэрозолей, пыли, смолы, паров, масел, искр и других нежелательных вредных веществ.

© cumbo.ru

© cumbo.ru

© cumbo.ru

© cumbo.ru

Плазменно-каталитические установки очистки воздуха «Экострада» установлены на дальневосточном ССК «Звезда»

В апреле 2020 г. завод «Экострада» изготовил большую партию плазменно-каталитических установок очистки воздуха общей производительностью 500 000м³/час для создающейся на Дальнем Востоке России крупнейшей судостроительной верфи ССК Звезда.

Было изготовлено и поставлено в г. Большой Камень 8 плазменно-каталитических установок очистки воздуха «Страда» Завод в специальном исполнении с взрывозащищенной автоматикой. Кроме этого, 16 взрывозащищенных вентиляторов «Веза» и 16 покрасочных кабин «Оскас» с сухой фильтрацией.

Объем поставки составил 15 морских контейнеров (40 футовых). Установки очистки воздуха «Страда» Завод будут очищать воздух от паров органических растворителей, выделяющихся в воздух при покраске элементов корпусов крупных морских судов.

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Видео

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/P2ji528_2is

О компании «Завод Экострада»

© Фото из открытых источников

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Компания осуществляет полный цикл услуг и меет в своем составе:

современное металообрабатывающее производство,

электросборочное производство,

конструкторское и проектно-технологическое бюро,

службу маркетинга и продаж,

службу снабжения,

управление логистики.

Компания осуществляет консультирование, индивидуальное проектирование и занимается оснащением оборудования по индивидуальным и типовым проектам. Компания периодически проходит аудит производства и технологических процессов.

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