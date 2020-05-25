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Производство

Компания «ЭОЛ» производит электростатические очистители воздуха

 © Фото из открытых источников

Компания «ЭОЛ» из Московской области выпускает очистители воздуха с ионным обеззараживанием от вирусов, бактерий и спор грибков. Принцип действия основан на способности заряженных ионов подавлять жизнедеятельность микробов, бактерий и вирусов.

Выпускаемые аппараты «ЭОЛ» имеют современный дизайн, автоматику, универсальны и могут применяться в любой сфере, где требуется очистка и фильтрация воздуха. В зависимости от задач выпускаются очистители различной производительности. Их можно применять в закрепленном или в передвижном вариантах.

Новость будет дополнена

Очистители воздуха от вирусов, бактерий и грибков можно разделить на два типа — с ультрафиолетовым (УФ) обеззараживанием и с обеззараживаним на других физических принципах.

В очистителях с УФ-лампами воздух из комнаты засасывается в корпус аппарата при помощи вентилятора и подвергается интенсивному УФ-облучению, которое губительно для микроорганизмов. Обеззараженный воздух подается обратно в комнату. В результате такой очистки, концентрация вирусов и бактерий в воздухе заполняющем объем помещения, резко снижается.

Современные УФ-обеззараживатели могут постоянно работать в присутствии людей, однако они имеют ряд неудобств.

  1. УФ-лампы обеззараживают, но не устраняют из воздуха механические и химические загрязнения, т. е. не очищают его от пыли, грязи, пыльцы, твердых частиц, газов. Для этого требуется ставить дополнительные фильтры токой очистки.
  2. УФ-рециркуляторы требуют периодической очистки ламп и осторожности в обращении.
  3. Когда УФ-лампы выходят из строя, их нужно заменить, а старые утилизировать, что приводит к расходам на утилизацию. Например, амальгамые УФ-лампы относятся к 3-му классу опасности (код ФККО 47110211523), их не нужно предварительно обезвреживать перед переработкой, а вот стандартные ртутные УФ-лампы относятся к отходам 1-го класса опасности (код ФККО 47110101521), и, как и люминисцентные лампы, их нужно перед утилизацией обезвреживать. Законом определены обязанности и ответственность граждан, организаций и государственных структур по всем этапам работы с опасными отходами 1-го класса.

В рециркуляторах воздуха без УФ-ламп обеззараживание основано на иных принципах. Один из них — ионное обеззараживание и фильтрация, собственная технология компании «Эол». Рециркуляторы «Эол» могут работать непрерывно без выключений. При этом они не перегреваются, им не требуется периодическое отключение для охлаждения.

Достоинством аппаратов также является их универсальность — аппараты могут работать по широкому списку вирусов, грибков и бактерий, при этом уничтожение вирусов и бактерий происходит значительно быстрее. В списке достоинств:

  • Очистка от аллергенов, пыльцы и пыли,
  • Уничтожение микроорганизмов, устойчивых к ультрафиолетовому облучению: микобактериям туберкулеза, спорам плесневых грибов и т. д.
  • Соответствие СанПиН 2.1.3.2630-10, ГОСТ 52539-2006, 384-ФЗ.
  • Может применяться в помещениях I-V категорий чистоты — в операционных, инфекционных и др. помещениях с высокими требованиями к микроклимату;
  • Простота обслуживания: фильтры меняют реже чем раз в год и утилизируют, как обычный мусор по 3-му классу опасности (код ФККО 47110211523).
  • Экономичное энергопотребление, бесшумность
  • Автоматика позволяет выбрать режим работы в часах или круглосуточный

 © medtehno.ru

 © designworks.ru

Конструкция аппарата позволяет в зависимости от потребностей собирать прибор в одномодульном или двухмодульном исполнении.

 © designworks.ru

 © thumb.tildacdn.com

 © mtleader.ru

 © clck.ru

Производство

Аппараты производятся в соответствии с ТУ 9451-002-75263237-2011 в г. Королев, Московской области.

Видео

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/DzesWwljj2w

Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:

  1. tree-air.ru,
  2. designworks.ru,
  3. neokip.ru,
  4. Руководство по эксплуатации ссылка,
  5. Отчёт о работе устройства в НИИ гриппа ссылка,
  6. Акт медико-биологических испытаний в НИИ дезифенктологии ссылка,
  7. Тестирование устройства в противотуберкулёзном диспансере ссылка,
  8. reestrinform.ru

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