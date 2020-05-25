Компания «ЭОЛ» производит электростатические очистители воздуха

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Компания «ЭОЛ» из Московской области выпускает очистители воздуха с ионным обеззараживанием от вирусов, бактерий и спор грибков. Принцип действия основан на способности заряженных ионов подавлять жизнедеятельность микробов, бактерий и вирусов.

Выпускаемые аппараты «ЭОЛ» имеют современный дизайн, автоматику, универсальны и могут применяться в любой сфере, где требуется очистка и фильтрация воздуха. В зависимости от задач выпускаются очистители различной производительности. Их можно применять в закрепленном или в передвижном вариантах.

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Очистители воздуха от вирусов, бактерий и грибков можно разделить на два типа — с ультрафиолетовым (УФ) обеззараживанием и с обеззараживаним на других физических принципах.

В очистителях с УФ-лампами воздух из комнаты засасывается в корпус аппарата при помощи вентилятора и подвергается интенсивному УФ-облучению, которое губительно для микроорганизмов. Обеззараженный воздух подается обратно в комнату. В результате такой очистки, концентрация вирусов и бактерий в воздухе заполняющем объем помещения, резко снижается.

Современные УФ-обеззараживатели могут постоянно работать в присутствии людей, однако они имеют ряд неудобств.

УФ-лампы обеззараживают, но не устраняют из воздуха механические и химические загрязнения, т. е. не очищают его от пыли, грязи, пыльцы, твердых частиц, газов. Для этого требуется ставить дополнительные фильтры токой очистки. УФ-рециркуляторы требуют периодической очистки ламп и осторожности в обращении. Когда УФ-лампы выходят из строя, их нужно заменить, а старые утилизировать, что приводит к расходам на утилизацию. Например, амальгамые УФ-лампы относятся к 3-му классу опасности (код ФККО 47110211523), их не нужно предварительно обезвреживать перед переработкой, а вот стандартные ртутные УФ-лампы относятся к отходам 1-го класса опасности (код ФККО 47110101521), и, как и люминисцентные лампы, их нужно перед утилизацией обезвреживать. Законом определены обязанности и ответственность граждан, организаций и государственных структур по всем этапам работы с опасными отходами 1-го класса.

В рециркуляторах воздуха без УФ-ламп обеззараживание основано на иных принципах. Один из них — ионное обеззараживание и фильтрация, собственная технология компании «Эол». Рециркуляторы «Эол» могут работать непрерывно без выключений. При этом они не перегреваются, им не требуется периодическое отключение для охлаждения.

Достоинством аппаратов также является их универсальность — аппараты могут работать по широкому списку вирусов, грибков и бактерий, при этом уничтожение вирусов и бактерий происходит значительно быстрее. В списке достоинств:

Очистка от аллергенов, пыльцы и пыли,

Уничтожение микроорганизмов, устойчивых к ультрафиолетовому облучению: микобактериям туберкулеза, спорам плесневых грибов и т. д.

Соответствие СанПиН 2.1.3.2630-10, ГОСТ 52539-2006, 384-ФЗ.

Может применяться в помещениях I-V категорий чистоты — в операционных, инфекционных и др. помещениях с высокими требованиями к микроклимату;

Простота обслуживания: фильтры меняют реже чем раз в год и утилизируют, как обычный мусор по 3-му классу опасности (код ФККО 47110211523).

Экономичное энергопотребление, бесшумность

Автоматика позволяет выбрать режим работы в часах или круглосуточный

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Конструкция аппарата позволяет в зависимости от потребностей собирать прибор в одномодульном или двухмодульном исполнении.

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Производство

Аппараты производятся в соответствии с ТУ 9451-002-75263237-2011 в г. Королев, Московской области.

Видео

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/DzesWwljj2w

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