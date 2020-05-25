Компания НПП «Ятаган» производит плазмокатализные очистители воздуха
Компания «Ятаган» из Московской области выпускает очистители воздуха с плазмокатализным обеззараживанием от вирусов, бактерий и спор грибков. Принцип действия основан на способности заряженных ионов подавлять жизнедеятельность микробов, бактерий и вирусов.
Выпускаемые аппараты марки «Ятаган» имеют автоматическое управление, универсальны и могут применяться в любой сфере, где требуется очистка и фильтрация воздуха. В зависимости от задач выпускаются очистители различной производительности. Их можно применять в закрепленном или в передвижном вариантах.
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Очистители воздуха от вирусов, бактерий и грибков можно разделить на два типа — с ультрафиолетовым (УФ) обеззараживанием и с обеззараживаним на других физических принципах.
В очистителях с УФ-лампами воздух из комнаты засасывается в корпус аппарата при помощи вентилятора и подвергается интенсивному УФ-облучению, которое губительно для микроорганизмов. Обеззараженный воздух подается обратно в комнату. В результате такой очистки, концентрация вирусов и бактерий в воздухе заполняющем объем помещения, резко снижается.
Современные УФ-обеззараживатели могут постоянно работать в присутствии людей, однако они имеют ряд неудобств.
- УФ-лампы обеззараживают, но не устраняют из воздуха механические и химические загрязнения,
т. е.не очищают его от пыли, грязи, пыльцы, твердых частиц, газов. Для этого требуется ставить дополнительные фильтры токой очистки.
- УФ-рециркуляторы требуют периодической очистки ламп и осторожности в обращении.
- Когда УФ-лампы выходят из строя, их нужно заменить, а старые утилизировать, что приводит к расходам на утилизацию. Например, амальгамые УФ-лампы относятся к 3-му классу опасности (код ФККО 47110211523), их не нужно предварительно обезвреживать перед переработкой, а вот стандартные ртутные УФ-лампы относятся к отходам 1-го класса опасности (код ФККО 47110101521), и, как и люминисцентные лампы, их нужно перед утилизацией обезвреживать. Законом определены обязанности и ответственность граждан, организаций и государственных структур по всем этапам работы с опасными отходами 1-го класса.
В рециркуляторах воздуха без УФ-ламп обеззараживание основано на иных принципах. Один из них — ионное обеззараживание и фильтрация, собственная технология компании «Ятаган». Рециркуляторы «Пласт С» могут работать непрерывно без выключений. При этом они не перегреваются, им не требуется периодическое отключение для охлаждения.
Достоинством аппаратов также является их универсальность — аппараты могут работать по широкому списку вирусов, грибков и бактерий, при этом уничтожение вирусов и бактерий происходит значительно быстрее. В списке достоинств:
- Очистка от вредных газов, аллергенов и пыли
- Инактивация микроорганизмов, устойчивых к ультрафиолетовому облучению: микобактериям туберкулеза, спорам плесневых грибов
и т. д.
- Соответствие нормативным документам (СанПиН 2.1.3.2630-10, ГОСТ 52539-2006, 384-ФЗ)
- Возможность применения оборудования в операционных, инфекционных и др. помещениях с высокими требованиями к микроклимату;
- Простота обслуживания: фильтры заменяют раз в год или реже и утилизируют, как обычный мусор по 3-му классу опасности (код ФККО 47110211523).
- Экономичное энергопотребление
- Круглосуточный и многодневный режим работы
Аппараты плазменного обеззараживания и очистки воздуха «Пласт С»
Автономные стационарные аппараты плазменного обеззараживания и очистки воздуха «Пласт С» предназначены для стерилизации и очистки воздуха в закрытых помещениях при условии постоянного нахождения в них людей.
Аппарат «Пласт С» монтируется на стене в горизонтальном или вертикальном положении и работает автономно, независимо от систем вентиляции в помещении.
Класс очистки
- Стерилизация воздуха — 99,9%
- Вирусы до 99,9%
- Бактерии до 99,9%
- Споры плесени до 99,9%
- Патогенные микроорганизмы до 99,9%
- Очистка от пыли и аэрозолей фильтром HEPA Н11 или Н13 — 95 или 99,5%
- Очистка от газов, паров и запахов — 95%
Области применения установок «Пласт С»
Обеззараживание воздуха в помещениях и местах массового скопления людей
Очистка и обеззараживание больших объемов воздуха в местах массового скопления людей в их присутствии для предотвращения распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно — капельным путем: школы, театры, кинозалы, общественные приемные, торговые центры, магазины, банки, стадионы, больницы, метро, вокзалы, вагоны
Очистка воздуха от дыма, пыли, аэрозолей, газов, паров и запахов
Установки очистки и обеззараживания воздуха «Пласт С» используют промышленную технологию очистки воздуха, основанную на плазмокатализе. Данная технология, помимо обеззараживания воздуха, обеспечивает очистку от опасных газов, паров органических веществ и неприятных запахов. Дополнительные этапы фильтрации обеспечивают очистку воздуха от пыли, дымов и аэрозолей.
Свойства установок «Пласт С» позволяют их применять для очистки воздуха в общественных туалетах, фуд-кортах, кафе и ресторанах, промышленных предприятиях, медицинских лабораториях и стоматологических кабинетах, магазинах парфюмерии
Технология очистки
В установках «Пласт С» реализована технология плазменной стерилизации и очистки воздуха, состоящая из четырех ступеней: предварительная фильтрация, газоразрядная (плазменная) секция, каталитический блок, фильтр тонкой очистки от мелкодисперсной пыли.
1. Предварительный фильтр. Класс очистки G3. Назначение — очистка воздуха от крупной пыли и аэрозолей. На этом этапе испльзуется объемный фильтрующий материал большой емкости, обеспечивающий длительную работу установки без замены фильтра. Замена фильтров и его утилизация может производиться неквалифициорованным персоналом как обычный мусор по 3-му классу опасности (код ФККО 47110211523).
2. Газоразрядная секция. Её принцип действия основан на способности плазменных высоковольтных разрядов практически мгновенно разрушать споры плесени и грибов, клеточные оболочки микроорганизмов и целостность структур вирусов, что приводит к их быстрой инактивации. Разрушение микроорганизмов происходит при комплексном воздействии следующих факторов:
- сплошное поле высоковольтного разряда в воздухе (холодная плазма);
- озон в бактерицидной концентрации, образующийся в поле холодной плазмы.
3. Каталитическая ступень. Катализатор разрушает избыточный озон, образованный в газоразрядной секции. При этом образуется атомарный кислород, который дополнительно стерилизует воздух и очищает его от газов, паров и запахов. Тип катализатора специально подобран для длительной работы установок стерилизации в тяжелых услвовиях без специализированного обслуживания.
4. Финальный фильтр. В качестве финального фильтра используются фильтрующие HEPA панели с классом фильтрации H11 — H13. Данные фильтры не участвуют в стерилизации воздуха и нужны для предотвращения выброса мелкодисперсной пыли в зону дыхания людей. Время эксплуатации данного фильтра зависит от условий эксплуатации установки стерилизации (запыленность помещения). Замена фильтра и его утилизация может производиться неквалифициорованным персоналом.
Преимущества
- Имеют собственный мощный вентилятор, что обеспечивает эффективную циркуляцию воздуха в помещении и позволяет преодолеть локальность очистки вокруг аппарата
- Не имеют УФ ламп и других расходных элементов, не нужно проверять, протирать и утилизировать УФ лампы,
- Используют промышленную технологию очистки воздуха, что обеспечивает высокую эффективность обеззараживания
- Имеют высокую надежность элементов, что обеспечивает длительный срок эксплуатации оборудования
- В дополнение к обеззараживанию очищают воздух от пыли, газов, паров и запахов
Технические характеристики
- Производительность 200-400 м³/час
- Размеры (В*Ш*Г) мм 1400*650*240
- Питание 220 В, 50 Гц
- Потребление 170-310 Вт
Аппараты плазменного обеззараживания и очистки воздуха «Пласт М»
Автономные мобильные системы плазменного обеззараживания и очистки воздуха «Пласт М» предназначены для стерилизации и очистки воздуха в закрытых помещениях при условии постоянного нахождения в них людей.
Установка «Пласт М» размещается внутри помещения в вертикальном положении и работает автономно, независимо от систем вентиляции в помещении.
Класс очистки
- Стерилизация воздуха — 99,9%
- Вирусы до 99,9%
- Бактерии до 99,9%
- Споры плесени до 99,9%
- Патогенные микроорганизмы до 99,9%
- Очистка от пыли и аэрозолей фильтром HEPA Н11 или Н13 — 95 или 99,5%
- Очистка от газов, паров и запахов — 95%
Области применения установок «Пласт М»
Обеззараживание воздуха в помещениях и местах массового скопления людей
Очистка и обеззараживание больших объемов воздуха в местах массового скопления людей в их присутствии для предотвращения распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно — капельным путем: школы, театры, кинозалы, общественные приемные, торговые центры, магазины, банки, стадионы, больницы, метро, вокзалы, вагоны
Очистка воздуха от дыма, пыли, аэрозолей, газов, паров и запахов
Установки очистки и обеззараживания воздуха «Пласт М» используют промышленную технологию очистки воздуха, основанную на плазмокатализе. Данная технология, помимо обеззараживания воздуха, обеспечивает очистку от опасных газов, паров органических веществ и неприятных запахов. Дополнительные этапы фильтрации обеспечивают очистку воздуха от пыли, дымов и аэрозолей.
Свойства установок «Пласт М» позволяют их применять для очистки воздуха в общественных туалетах, фуд-кортах, кафе и ресторанах, промышленных предприятиях, медицинских лабораториях и стоматологических кабинетах, магазинах парфюмерии
Технология очистки
В установках «Пласт М» реализована технология плазменной стерилизации и очистки воздуха, состоящая из четырех ступеней: предварительная фильтрация, газоразрядная (плазменная) секция, каталитический блок, фильтр тонкой очистки от мелкодисперсной пыли.
Преимущества
- собственный мощный вентилятор обеспечивает эффективную циркуляцию воздуха в помещении и позволяет преодолеть локальность очистки вокруг аппарата
- Не имеют УФ ламп и других расходных элементов, не нужно проверять, протирать и утилизировать УФ лампы
- Используют промышленную технологию очистки воздуха, что обеспечивает высокую эффективность обеззараживания
- Имеют высокую надежность элементов, что обеспечивает длительный срок эксплуатации оборудования
- В дополнение к обеззараживанию очищают воздух от пыли, газов, паров и запахов
Технические характеристики
- Производительность 600-1000 м³/час
- Размеры (В*Ш*Г) мм 2000*440*330
- Питание 220 В, 50 Гц
- Потребление 480-560 Вт
Аппараты плазменного обеззараживания и очистки воздуха «Пласт К»
Канальные установки обеззараживания и очистки воздуха «Пласт К» предназначены для использования в составе рециркуляционных вентиляционных систем. Содержат четыре ступени очистки и стерилизации воздуха, не имеют встроенного вентилятора.
Производительность: от 1500 до 100 000 м³/час
Эффективность очистки
- Стерилизация воздуха — 99,9%
- Вирусы, бактерии, спор плесни до 99,9%
- Патогенные микроорганизмы до 99,9%
- Очистка от пыли и аэрозолей фильтром HEPA Н11 или Н13 — 95 или 99,5%
- Очистка от газов, паров и запахов — 95%
- Патогенная микрофлора до 99,9%
Области применения установок «Пласт К»
Промышленная стерилизация воздуха
Очистка и обеззараживание воздуха для промышленных предприятий: производство пищевых продуктов, хранение пищевых продуктов, производство медицинской продукции и препаратов, биологические и фармацевтические лаборатории и производства.
Для промышленных предприятий наиболее эффективно применение канальных установок стерилизации воздуха «Пласт К», работающих в составе рециркуляционных и приточных вентиляционных систем на данных производствах.
Применение установок «Пласт К» позволяет полностью стерилизовать воздух, подаваемый в производственные помещения и значительно увеличить сроки хранения готовой продукции.
Обеззараживание воздуха в помещениях и местах массового скопления людей
Очистка и обеззараживание больших объемов воздуха в местах массового скопления людей в их присутствии для предотвращения распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно — капельным путем: школы, театры, кинозалы, общественные приемные, торговые центры, магазины, банки, стадионы, больницы, метро, вокзалы, вагоны
Очистка воздуха от дыма, пыли, аэрозолей, газов, паров и запахов
Установки очистки и обеззараживания воздуха «Пласт К» используют промышленную технологию очистки воздуха, основанную на плазмокатализе. Данная технология, помимо обеззараживания воздуха, обеспечивает очистку от опасных газов, паров органических веществ и неприятных запахов. Дополнительные этапы фильтрации обеспечивают очистку воздуха от пыли, дымов и аэрозолей.
Свойства установок «Пласт К» позволяют применять их для очистки воздуха в общественных туалетах, фуд-кортах, кафе и ресторанах, промышленных предприятиях, медицинских лабораториях и стоматологических кабинетах, магазинах парфюмерии
Технология очистки
В установках «Пласт К» реализована технология плазменной стерилизации и очистки воздуха, состоящая из четырех ступеней: предварительная фильтрация, газоразрядная (плазменная) секция, каталитический блок, фильтр тонкой очистки от мелкодисперсной пыли.
Преимущества
- Легко монтируется в любую приточную или рециркуляционную вентиляционную систему.
- Не имеют УФ ламп и других расходных элементов, не нужно проверять, протирать и утилизировать УФ лампы
- Используют промышленную технологию очистки воздуха, что обеспечивает высокую эффективность обеззараживания
- Имеют высокую надежность элементов, что обеспечивает длительный срок эксплуатации оборудования «Пласт К»
- В дополнение к обеззараживанию очищают воздух от пыли, газов, паров и запахов
Технические характеристики
- Производительность 1500-100 000 м³/час
- Размеры (В*Ш*Г) мм 450*1500*350
- Питание 220 В, 50 Гц
- Потребление 150Вт — 10кВт
Видео
www.youtube.com Проект «Ятаган"
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Z9bGWqVTh3s
О заводе «Ятаган»
«Завод Ятаган» был основан в 2004 году для реализации наиболее эффективных научных разработок по очистке воздуха. Завод уже более 15 лет успешно занимается разработкой и внедрением инновационных технологий по очистке воздуха от вредных выбросов во всех сферах промышленности.
Производство находится в Московской области (Московская область, пос.Томилино) и располагает полным технологическим циклом от проектирования до изготовления изделий. Компания также осуществляет проектирование, изготовление и поставку изделий по специальным требованиям потребителя.
Компания осуществляет полный цикл услуг и меет в своем составе:
- металлообрабатывающее производство,
- электросборочное производство,
- окрасочный цех,
- научно-исследовательский отдел,
- конструкторский и проектно-технологический отдел,
- службу технической поддержки для клиентов,
- демонстрационную лабораторию,
- управление логистики,
- службу доставки.
Компания «Завод Ятаган» участвует в реализации правительственной программы «Экология России». В рамках программы сдано в эксплуатацию более 500 комплексов «Газоконвертор «Ятаган»», которые в сумме очищают свыше 7 000 000 кубических метров загрязненного воздуха в час.
Компания также являлется одним из лидеров по производству воздухоочистительного оборудования для 17 отраслей промышленности, а также для ресторанов и общественного питания.
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