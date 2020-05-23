Концерн «ЭСКОМ» запустил новую линию производства инфузионных растворов

© stavminprom.ru

Выпуск продукции нарастил единственный на Юге России производитель инфузионных растворов — научно-производственный концерн «ЭСКОМ».

В 2020 году на заводе начала работу производственная линия по выпуску инфузионных растворов в пластиковой бутылке. Такая тара упрощает процесс использования внутривенных лекарственных препаратов за счет специальных колец для подвешивания и меньшей массы брутто.

Запуск новой линии позволил увеличить объемы производства на 25%. В среднем её производительность составляет 6 тысяч инфузионных растворов в пластиковой бутылке в час. После завершения всех пуско-наладочных работ выпуск продукции в такой таре увеличится ещё на 25%.

— На сегодняшний день на предприятии полноценно функционируют все производственные площадки. Так, после остановки завода, вновь был запущен цех с ампульным производством, введены дополнительные производственные участки, в том числе — новый цех, где инфузионные растворы производятся в пластиковой таре. Его выход на полную мощность запланирован на июнь 2020 года, — сообщили в министерств энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

© stavminprom.ru

© stavminprom.ru

© stavminprom.ru

© stavminprom.ru