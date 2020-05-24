В НПО «ЭЛСИБ» запущен новый электромостовой кран

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В рамках комплексного обновления кранового хозяйства и инвестиционной программы 2019-2020 гг. на НПО «ЭЛСИБ» ПАО запущен новый электромостовой кран грузоподъемностью 75/20 тонн, изготовленный на Сухолужском крановом заводе.

Благодаря современным технологиям общая масса крана снижена почти в два раза, что значительно уменьшило нагрузку на подкрановые пути, колонны и стены производственного корпуса. Кабина с антивибрационным креслом-пультом спроектирована и выполнена с максимально возможным остеклением для увеличения угла обзора оператора. Кран оснащен плавным пуском двигателя и стабилизацией скорости подъема. Новое оборудование установлено взамен устаревшего на участке механической обработки крупных узлов турбо- и гидрогенераторов.

В этом году запланировано приобретение и монтаж нового мостового крана грузоподъемностью 50/10 тонн на участок сборки крупных узлов гидрогенераторов.

Всего крановое хозяйство НПО «ЭЛСИБ» ПАО насчитывает 58 кранов. Максимальная грузоподъемность оборудования 250 тонн.