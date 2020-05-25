Бронированные «Тайфуны» поступили в соединение спецназа ЮВО на Кубани

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В рамках планового переоснащения войск Южного военного округа (ЮВО) в соединение специального назначения на Кубани поступила партия новых бронеавтомобилей «Тайфун» в количестве 5 единиц.

Новые бронеавтомобили выпускаются на базе шасси КамАЗ-63968 и Урал-63095, имеют гидропневматическую, независимую подвеску, коробку-автомат, двигатели мощностью 450 лошадиных сил.

В автомобиле установлена бортовая информационно-управляющая система (БИУС) ГАЛС-Д1М для наблюдения и регулирования работы двигателя, вычисления крена машины, наклона дороги, скорости движения, местоположения и др.

Главной находкой разработчиков стали каркасно-панельные кабины, на которые с помощью болтов крепятся бронепанели. В этих машинах впервые стали применяться интегрированная керамическая броня, противоминная защита, включающая в себя особые кресла для экипажа и десанта (их конструкция надежно фиксирует человека и поглощает энергию взрыва), специальное остекление, которое может выдержать даже прямое попадание бронебойно-зажигательной пули из танкового пулемета крупного калибра с расстояния 200 м.

С начала года в войска ЮВО поставлено более 300 единиц новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), что позволит довести долю современных образцов в 2020 году до 70%, а по некоторым образцам до 100%