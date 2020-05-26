Принято в эксплуатацию водолазное судно «75 лет Победы»

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АО «Транснефть — Подводсервис» приняло в эксплуатацию водолазное судно «75 лет Победы».

Приемка нового судна, изготовленного по заказу предприятия на Ярославском судостроительном заводе (Ярославская область), состоялась в преддверии 75- летия Победы в Великой Отечественной войне в г. Нижнем Новгороде на р. Волге.

Судно предназначено для работы на подводных переходах магистральных нефтепроводов на всей территории РФ с целью обеспечения водолазных спусков. Класс судна «О» 2,0 (лед 10) позволяет работать в сложных навигационных условиях и эксплуатироваться в мелкобитом льду.

«75 лет Победы» и принятый в 2019 году «Нижний Новгород" — первые в стране водолазные боты с судовым водолазным комплексом (СВК): системой подачи сжатого воздуха, компрессорами, барокамерой. Они обеспечивают безопасное выполнение водолазных работ на глубинах до 45 метров. Водолазные суда оборудованы новейшими средствами навигации и приборами дистанционного контроля за параметрами работы систем и механизмов.

«9 мая — праздник памяти о дне, когда мир одержал победу над войной. Он вызывает чувство гордости за великую страну, за силу духа и героизм наших предков. Выбор названия для нового судна — «75 лет Победы» — это дань уважения и памяти героям-победителям», — отметил генеральный директор АО «Транснефть — Подводсервис» Александр Иванов.

Справочно:

Флот АО «Транснефть -Подводсервис» в настоящее время включает 11 судов: два водолазных судна «Ярославец-МВ», шесть водолазных ботов, два буксирно-разъездных судна и несамоходный дизель-электрический плавкран грузоподъемностью 16 тонн.