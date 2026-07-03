Буксир «Капитан Сергеев» проекта 23470 вошел в состав ВМФ России
Под звуки гимна РФ на новом морском буксире был поднят флаг вспомогательного флота.
Торжественная церемония приема морского буксира в состав Тихоокеанского флота состоялась сегодня, 3 июля во Владивостоке.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ТОФ.
Морской буксир «Капитан Сергеев» по проекту ЦКБ «Балтсудопроект» начали строить на Ярославском судостроительном заводе в 2016 году, спустили на воду в мае 2021 года, а в сентябре 2022 года началась его буксировка внутренними водными путями на Черное море.
В апреле 2023 года на построенном для ВМФ морском буксире «Капитан Сергеев» проекта 23470 выполнены пусконаладочные работы и успешно проведены швартовные испытания. В декабре 2025 года буксир успешно прошел ходовые испытания.
Основной задачей судов проекта 23470 станет выполнение морских буксировок судов и гидротехнических сооружений на чистой воде и во льдах, чему способствует класс ледовых усилений ARC4.
ТТХ КАПИТАН СЕРГЕЕВ
Дедвейт (т) 700
Водоизмещение (т) 3200
Длина габаритная (м) 69,75
Ширина габаритная (м) 15,0
Высота борта (м) 6,7
Осадка судна (м) 5,2
Грузоподъемность (т) 200
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