В селе Леуза Башкирии состоялось открытие новой школы

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В селе Леуза Кигинского района Башкирии состоялось открытие нового здания школы. Под одной крышей двухэтажного строения теперь размещены школа на 80 ученических мест и детский сад на 40 мест. На возведение объекта ушло более 160 млн рублей.

Школа отвечает всем современным требованиям, имеется компьютерный класс со всем оборудованием, лаборатория, лингафонный кабинет, спортзал с душевыми комнатами, в начальных классах имеются интерактивные доски.

В одном из классов установлены «парты героев», посвященные выходцам из села Леуза: Герою Советского Союза Дмитрию Сергеевичу Ракшину, имя которого теперь будет носить школа, и Дмитрию Силко, участнику боевых действий, погибшему при исполнении воинского долга в республике Дагестан. Чести сидеть за этими партами будут удостоены только учащиеся, добившиеся высоких показателей в учебе.

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