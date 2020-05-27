В Ставропольском крае запущено производство одежды

© stavminprom.ru

Выпуском продукции массового сегмента занялся один из новых резидентов индустриального парка «Мастер» — фабрика «Неллекс».

Мощности предприятия позволяют ежемесячно производить около 30 тысяч товаров. В частности, на базе краевого индустриального парка выпускаются кроеные изделия: футболки, толстовки худи, флисовые костюмы; вязаный трикотаж: шарфы, шапки, снуды, свитера. Также, в условиях распространения пандемии, фабрика наладила выпуск многоразовых гигиенических масок для лица.

Для производства одежды используется преимущественно отечественное сырье. Продукция выпускается под собственными брендами фабрики, а также под торговыми марками заказчиков — розничных сетевых магазинов России.

Создание швейного производства на базе ставропольского краевого индустриального парка «Мастер» позволило обеспечить рабочими местами 25 человек. Всего на СКИП «Мастер» трудоустроено уже более 650 человек, а к 2024 году потенциальное количество рабочих мест может превысить тысячу.

Произведённая продукция поставляется на внутренний российский рынок в сетевые торговые точки и интернет-магазины.

© stavminprom.ru

http://nellex.ru/