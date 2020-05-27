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Новые заводы и цеха

В Ставропольском крае запущено производство одежды

 © stavminprom.ru

Выпуском продукции массового сегмента занялся один из новых резидентов индустриального парка «Мастер» — фабрика «Неллекс».

Мощности предприятия позволяют ежемесячно производить около 30 тысяч товаров. В частности, на базе краевого индустриального парка выпускаются кроеные изделия: футболки, толстовки худи, флисовые костюмы; вязаный трикотаж: шарфы, шапки, снуды, свитера. Также, в условиях распространения пандемии, фабрика наладила выпуск многоразовых гигиенических масок для лица.

Для производства одежды используется преимущественно отечественное сырье. Продукция выпускается под собственными брендами фабрики, а также под торговыми марками заказчиков — розничных сетевых магазинов России.

Создание швейного производства на базе ставропольского краевого индустриального парка «Мастер» позволило обеспечить рабочими местами 25 человек. Всего на СКИП «Мастер» трудоустроено уже более 650 человек, а к 2024 году потенциальное количество рабочих мест может превысить тысячу.

Произведённая продукция поставляется на внутренний российский рынок в сетевые торговые точки и интернет-магазины.

 © stavminprom.ru

http://nellex.ru/

Источник: http://www.stavminprom.ru/sobitiya/12741/

Ставропольский край , лёгкая промышленность, малый и средний бизнес
  • Dimitrius Wizard Dimitrius Wizard
    27.05.2014:16:43

    Стоит добавить сайт компании. Бренды компании: Vilermo — премиум-класс, Regarzo — молодёжная, Nell — массмаркет. Сайт любопытный. Ничего не знал об этих марках.

    Отредактировано: Dimitrius Wizard~14:23 27.05.20
    #1199270
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