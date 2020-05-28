На предприятии «Салаватстекло» в Башкирии запустили производство зеркал для мебели

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Заемщик Фонда развития промышленности «Салаватстекло» запустил новую производственную линию по выпуску зеркал под брендом Mirroline. Около 30% продукции пойдет на экспорт в страны ближнего зарубежья. Также в планах компании выйти на новые рынки стран Евросоюза.

Общий бюджет проекта составил 524 млн рублей. Будет создано 20 новых рабочих мест.

С привлечением льготного займа предприятие запустило линию по производству высококачественных и экологически безопасных (без содержания свинца) зеркал на основе собственного термополированного стекла (флоат-стекло). Мощность нового производства составляет 4 млн кв. м полотна в год. В 2021 году планируется увеличить объем производства зеркал в 1,5 раза, в том числе за счет начала выпуска новой продукции на просветленном стекле.

Продукция предприятия из города Салават в первую очередь будет использоваться для изготовления мебели, элементов интерьеров, а также в автотранспорте.

Основными заказчиками продукции выступят мебельные фабрики «Диал» из Пензы, «Славянская мебельная компания» из Нижнего Новгорода, а также фабрика межкомнатных дверей «Эллада» из Ульяновска. В составе мебели и элементов интерьера зеркала будут поставляться в собственные магазины фабрик, а также в гипермаркеты «Икеа» и «Леруа Мерлен».

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Кроме того, 30% продукции предприятие будет поставлять на экспорт в Литву, Азербайджан, Беларусь, Украину, Казахстан, Узбекистан, Киргизию и Таджикистан.

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В начале 2019 года Фонд развития промышленности предоставил компании льготный заем по программе «Комплектующие изделия» в размере 419 млн рублей. Привлеченные средства были направлены на закупку современного производственного оборудования. Общий бюджет проекта составил 524 млн рублей.

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— Благодаря льготному займу мы закупили современное высокотехнологичное оборудование, которое позволило расширить ассортимент выпускаемой продукции новым востребованным продуктом — зеркалами Mirroline", - рассказал генеральный директор АО «Салаватстекло» Сергей Агуреев.

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