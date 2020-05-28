Кубанская компания начала экспорт техники для утилизации медицинских отходов

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Краснодарская компания поставила инсинератор для утилизации медицинских отходов в Молдавию, также сейчас ведет переговоры по экспорту установок в Индию, ОАЭ и страны Латинской Америки. Кроме того, аппараты уже поставлены в Азербайджан, Армению и Казахстан.

«В мае нынешнего года наша компания отгрузила инсинератор ИНСИ В-300 для медицинского предприятия, расположенного в молдавском городе Анений-Ной. Данное оборудование идеально подходит для экологичной утилизации медицинских отходов, что, в свою очередь, позволяет эффективно бороться с пандемией коронавируса. Несмотря на свои скромные габариты, ИНСИ В-300 способен утилизировать до 110 кг в час», — сообщила заместитель директора компании «Инсипром» Юлия Ларина.

Компания имеет всю необходимую документацию для экспорта производимого оборудования.

Также Ларина добавила, что в период пандемии увеличился интерес к оборудованию для кремации медицинских отходов.

«Предприятие динамично развивается, расширяет рынки сбыта своей продукции, пользуется краевыми мерами поддержки. Производитель регулярно представляет Краснодарский край на международных выставках, в том числе за рубежом», — добавили в региональном департаменте промышленной политики.

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http://inciprom.ru/info/news/otgruzka-insineratora-insi-v-300-v-respubliku-moldovu/?sphrase_id=209