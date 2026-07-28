SAWY запустил производство раковин из нержавеющей стали и искусственного камня
Компания SAWY (Москва) расширила собственное производство и запустила выпуск раковин двух типов — из нержавеющей стали AISI 304 и из искусственного (акрилового) камня. Производство уже работает.
Ранее продуктовая линейка предприятия включала водосберегающую сантехнику: душевые системы, лейки, смесители, порционно-нажимные, педальные и сенсорные краны, аэраторы и водосберегающие адаптеры для душа. Расширение ассортимента позволяет комплектовать санузлы объектов под ключ силами одного отечественного производителя, снижая зависимость от импорта.
Ключевая особенность нового направления — изготовление раковин по индивидуальному проекту заказчика. Раковины из стали и камня выпускаются в любой форме, размере и конфигурации чаш — по чертежу или по эскизу. Раковины из искусственного камня могут отливаться единым бесшовным изделием вместе со столешницей; квадратные и прямоугольные модели оснащаются щелевым сливом либо, по запросу, обычным сливным отверстием. Стальные антивандальные раковины изготавливаются из листа AISI 304 толщиной 1,5 мм и по умолчанию рассчитаны на интенсивную эксплуатацию.
Продукция SAWY соответствует ГОСТ и СанПиН, имеет сертификат соответствия.
Сроки изготовления:— Стальные раковины — от 10 дней,— Раковины из искусственного камня — 15 дней.
Оборудование SAWY установлено на объектах в России и странах СНГ — среди них спорткомплекс «Лужники», НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачёва, объекты «Газпром» на Крайнем Севере, аквапарк «Лимпопо» (Екатеринбург), а также промышленные предприятия и объекты общественного питания.
Подробнее о продукции — на сайте производителя sawy.ru.
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