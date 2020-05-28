На Невском судостроительно-судоремонтном заводе состоялся спуск нового парома для Сахалина

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28 мая 2020 года на слипе ООО «Невский судостроительно- судоремонтный завод» состоялся спуск на воду головного судна проекта PV22. Грузопассажирский паром получил название «Адмирал Невельской». Заказчик — АО «Сахалинлизингфлот». Проектант — «МИБ-Дизайн-СПБ».

Крестная мать судна — финансовый директор ООО «Невский ССЗ» Оксана Юрьевна Сачкова разбила о борт бутылку шампанского, символизирующего первое соприкосновение борта нового судна с пеной морских волн. По сложившейся на заводе традиции в день спуска судна на воду прошло награждение заводчан, которые внесли большой вклад в строительство данного судна.

Суда проекта PV22 предназначены для работы в сложных условиях — им предстоит курсировать между Сахалином и Курильскими островами. Этим обусловлен высокий ледовый класс — Arc4. Судно проекта PV22 сможет самостоятельно передвигаться в разреженных арктических льдах толщиной до 0,6 м зимой-весной и до 0,8 м — летом-осенью. При движении в канале за ледоколом максимальная толщина льда возрастает до 0,7 м и 1,0 м соответственно.

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Новый концепт проекта PV22 имеет улучшенную ледопроходимость, так как он был выполнен на базе арктического спасателя проекта MPSV07 (Невский ССЗ построил 4 судна данного проекта), улучшенные маневренные качества по сравнению с существующими судами.

Для 146 пассажиров судна PV22 предусмотрены 38 кают. Из них одна — для людей с ограниченными возможностями. Что касается грузов, то судно оборудовано грузовым трюмом вместимостью 895 куб. м, может перевозить генеральные грузы, контейнеры (24 шт.), включая рефрижераторные (8 шт.), а также легковые автомобили.

Для погрузочно-разгрузочных операций на необорудованные причалы судно оснащено собственными кранами.

Строительство двух новых судов проекта PV22 позволит преодолеть кризис морских перевозок между Курильскими островами и между островом Сахалин и Курильскими островами.По расчетам, с выходом судов оборот пассажиров и грузов на курильской линии вырастет в три раза. Новый транспорт позволит осуществлять бесперебойные перевозки в любое время года.

Основные характеристики:длина наибольшая — 75,00 м,длина между перпендикулярами — 69,72 м,ширина габаритная — 16,00 м, ширина — 15,50 м,высота борта — 6,70 м, осадка по ЛГВЛ — 5,00 м,мощность — ГД 2×1800 кВт,скорость эксплуатационная — 14,0 узл.экипаж/мест — 22/28 человек.