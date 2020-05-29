Спутник «Ресурс-П» № 3 вернули к работе после почти полуторагодового перерыва

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российский спутник «Ресурс-П» № 3, который с ноября 2018 года исследовался главным конструктором, вернулся к работе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АО «Ракетно-космический центр „Прогресс“.

"В соответствии с решением госкорпорации „Роскосмос“ целевое применение космического аппарата „Ресурс-П“ № 3 возобновлено с 22 апреля 2020 года», — проинформировали в пресс-службе.

В ноябре 2018 года газета «Коммерсант» сообщала о выходе из строя спутников «Ресурс-П» № 2 и № 3, запущенных в 2014 и 2016 годах. По данным издания, оба аппарата не отработали по назначению необходимые пять лет из-за критических проблем, которые появились после запуска этих спутников. Газета также сообщала, что в настоящее время в составе орбитальной группировки остался работающим один аппарат — «Ресурс-П» № 1, который уже превысил гарантийные сроки.

В пресс-службе Роскосмоса тогда сообщили, что спутник «Ресурс-П» № 2 выведен из состава российской орбитальной группировки, аппарат «Ресурс-П» № 3 находится на исследовании главного конструктора.