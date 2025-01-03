Роскосмос показал сделанные «Ресурсом-П» снимки США, Китая и ОАЭ

Роскосмос показал сделанные «Ресурсом-П» снимки США, Китая и ОАЭСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Космический аппарат «Ресурс-П» номер 5 передал первые снимки поверхности Земли вдоль трассы своего полета. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос».
Маршрут спутника пролегал над территориями США, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Китая.
«Сегодня в 10:35 по московскому времени проведены первые включения аппаратуры „Геотон-Л1“ — основного прибора наблюдения поверхности Земли высокого пространственного разрешения. Получены первые изображения вдоль трассы полета над территориями США, Китая и ОАЭ», — сказано в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Роскосмоса.
Данные с «Ресурса-П» используют для обновления карт и обеспечения хозяйственной деятельности Минприроды, МЧС Росрыболовства, Росгидромета и других российских ведомств.
Старт носителя «Союз-2.1б» со спутником «Ресурс-П» № 5 был назначен на 25 декабря в 10.45. Спутник вывели на орбиту спустя 9,5 минут.
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