Роскосмос показал сделанные «Ресурсом-П» снимки США, Китая и ОАЭ

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Космический аппарат «Ресурс-П» номер 5 передал первые снимки поверхности Земли вдоль трассы своего полета. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос».

Маршрут спутника пролегал над территориями США, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Китая.

«Сегодня в 10:35 по московскому времени проведены первые включения аппаратуры „Геотон-Л1“ — основного прибора наблюдения поверхности Земли высокого пространственного разрешения. Получены первые изображения вдоль трассы полета над территориями США, Китая и ОАЭ», — сказано в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Роскосмоса.

Данные с «Ресурса-П» используют для обновления карт и обеспечения хозяйственной деятельности Минприроды, МЧС Росрыболовства, Росгидромета и других российских ведомств.

Старт носителя «Союз-2.1б» со спутником «Ресурс-П» № 5 был назначен на 25 декабря в 10.45. Спутник вывели на орбиту спустя 9,5 минут.

© www.vesti.ru

© www.vesti.ru

© www.vesti.ru

© www.vesti.ru

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