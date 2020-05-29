Ростех разработал новые «мозги» для торпед

© tecmash.ru

Новая аппаратура самонаведения (АСН) отличается меньшими габаритами, более низким энергопотреблением и пониженной стоимостью. АСН может использоваться для комплектации торпед различного калибра, предназначенных для работы по подводным и надводным целям.

— Нашим специалистам удалось обеспечить увеличение дальности обнаружения цели и повысить вероятность ее поражения. На сегодняшний день данная разработка превосходит по своим основным параметрам существующие отечественные и зарубежные аналоги, — отметил заместитель генерального директора АО «НИИЭП» Валерий Эдвабник.

За данную разработку специалисты НИИ электронных приборов Госкорпорации Ростех удостоены стипендии Президента РФ в номинации «За выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства».

АО «НИИЭП» входит в контур управления холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех — управляющей организации АО «НПК «Техмаш».