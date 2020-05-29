Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию новой поликлиники в Москве

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Оформлено разрешение на ввод детско-взрослой поликлиники на 320 посещений в смену в центре столицы. Пятиэтажное здание площадью 8,5 тыс. кв. метров построено за счет бюджета города.

Улучшится медицинское обслуживание 50 тыс. жителей района Замоскворечья, появится около 200 рабочих мест.

В поликлинике оборудуют изолированный детский блок на 100 посещений в смену с кабинетом здорового ребенка и педиатрическим отделением, кабинетами врачей-специалистов, функциональной диагностики и физиотерапии.

Во взрослом блоке на 220 посещений в смену разместятся терапевтическое отделение, кабинеты врачей-специалистов, отделения лучевой диагностики (рентгенография, маммография, флюорография, УЗИ, УЗДГ), медицинской профилактики и реабилитации с залом лечебной физической культуры. Также здесь появится дневной стационар на 10 коек.