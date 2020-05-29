Крупное производство санитайзеров запустили в Подмосковье

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Компания «Хенкель» начала производить спрей для рук с антибактериальным эффектом под брендом Fa на косметическом заводе компании в Ногинске.

Создать и адаптировать производство под запуск новой продукции удалось за месяц.

Фирма «Хенкель» перепрофилирует часть своего производства под выпуск средств с антибактериальным эффектом.

Около 400 тысяч штук спрея для рук компания планирует поставить уже в начале июня в продовольственные торговые сети России и стран СНГ, которые обеспечивают потребителей продуктами и товарами первой необходимости. Помимо спреев для рук, произведенных в Ногинске, в продаже появятся гели-санитайзеры для рук Fa.

Если спрос сохранится, то производственные мощности позволят компании выпускать до 2 миллионов единиц продукта в месяц. Новые санитайзеры, разработанные российской командой, поступят в продажу в начале июня.