Крупное производство санитайзеров запустили в Подмосковье
Компания «Хенкель» начала производить спрей для рук с антибактериальным эффектом под брендом Fa на косметическом заводе компании в Ногинске.
Создать и адаптировать производство под запуск новой продукции удалось за месяц.
Фирма «Хенкель» перепрофилирует часть своего производства под выпуск средств с антибактериальным эффектом.
Около 400 тысяч штук спрея для рук компания планирует поставить уже в начале июня в продовольственные торговые сети России и стран СНГ, которые обеспечивают потребителей продуктами и товарами первой необходимости. Помимо спреев для рук, произведенных в Ногинске, в продаже появятся гели-санитайзеры для рук Fa.
Если спрос сохранится, то производственные мощности позволят компании выпускать до 2 миллионов единиц продукта в месяц. Новые санитайзеры, разработанные российской командой, поступят в продажу в начале июня.
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