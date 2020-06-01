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Российские проекты за рубежом

«Вкусвилл» открыл первый магазин в Европе

 © sun3-11.userapi.com

Российский ретейлер «Вкусвилл» открыл первый магазин за пределами страны, сообщила компания. Выход в Европу начался с Амстердама — столицы Нидерландов.

Основатель «Вкусвилла» Андрей Кривенко объяснил, почему европейская экспансия началась именно с Амстердама. По его словам, там быстро нашлась команда, разделяющая ценности и концепцию ретейлера.

Магазином занимается команда из четырёх человек. Один из них, Джейкоб Велтман, рассказал, что у местных жителей особенно популярна молочная продукция в стеклянных бутылках.

Осенью 2019 года Кривенко говорил о планах «Вкусвилла» выйти на рынки Нидерландов, Франции и Китая. Он утверждал, что ретейлеру максимально подходит нидерландская бизнес-модель.

В феврале 2020 года «Вкусвилл» зарегистрировал фирму Vkusvill Netherlands B.V для работы в Европе.

По данным «Infoline-аналитики», «Вкусвилл» — второй российский продуктовый ретейлер, который вышел на зарубежный рынок. В 2018—2019 годах сеть «Светофор» открыла магазины в Германии (бренд Mere) и Румынии.
Источник: https://realty.mail.ru/news/60696/v...ill_otkryl_pervyj_magazin_v_evrope/

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Вкусвилл, Амстердам
  • Нет аватара nabludatel71
    01.06.2011:11:09

    Мне кажется, в Европе таким форматом никого не удивишь. Дай бог, конечно, чтобы у них получилось то, что они задумывали, — компанию уважаю, идеи у них правильные, захожу в её магазины уже несколько лет.

    А так для «Вкусвилла» ещё в России огромное непаханое поле. У нас в Туле — областном центре с 500 тыс. жителей — всего 3 или 4 магазина.

    #1199774
  • Алексей Зубарев Алексей Зубарев
    01.06.2017:07:08

    В Туле 4 магазина.Пользуюсь достаточно давно и покупаю продукты.

    #1199822
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