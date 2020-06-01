«Вкусвилл» открыл первый магазин в Европе

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Российский ретейлер «Вкусвилл» открыл первый магазин за пределами страны, сообщила компания. Выход в Европу начался с Амстердама — столицы Нидерландов.

Основатель «Вкусвилла» Андрей Кривенко объяснил, почему европейская экспансия началась именно с Амстердама. По его словам, там быстро нашлась команда, разделяющая ценности и концепцию ретейлера.

Магазином занимается команда из четырёх человек. Один из них, Джейкоб Велтман, рассказал, что у местных жителей особенно популярна молочная продукция в стеклянных бутылках.

Осенью 2019 года Кривенко говорил о планах «Вкусвилла» выйти на рынки Нидерландов, Франции и Китая. Он утверждал, что ретейлеру максимально подходит нидерландская бизнес-модель.

В феврале 2020 года «Вкусвилл» зарегистрировал фирму Vkusvill Netherlands B.V для работы в Европе.

По данным «Infoline-аналитики», «Вкусвилл» — второй российский продуктовый ретейлер, который вышел на зарубежный рынок. В 2018—2019 годах сеть «Светофор» открыла магазины в Германии (бренд Mere) и Румынии.