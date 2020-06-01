В Башкирии открыто предприятие, выпускающее конструкции для городской инфраструктуры

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В башкирском Благовещенске открылось новое предприятие «PROспект», специализирующееся на производстве детских игровых площадок, воркаутов и малых архитектурных форм. Инвестиции в создание производства составляют 250 млн рублей.

На предприятии уже работают более 80 человек. Всего в ближайшее время планируется трудоустроить 150 работников. После введения второй, более технологичной очереди принять еще порядка 100 человек.

С момента подписания инвестсоглашения до открытия производства прошло всего 2,5 месяца.

На производственной площадке выполнили ремонт основных цехов, провели инженерные сети и установили необходимое оборудование, в том числе станки с ЧПУ для обработки дерева и металла. В дальнейшем здесь появится линия по литью пластиковых изделий.

© glavarb.ru

В ближайших планах инвесторов — зарегистрироваться в качестве резидента ТОСЭР Благовещенска и стать одним из крупнейших региональных производителей элементов благоустройства для сферы ЖКХ.

© glavarb.ru

© glavarb.ru