Добавить статью
Лого Сделано у нас
Новые заводы и цеха

В Башкирии открыто предприятие, выпускающее конструкции для городской инфраструктуры

 © glavarb.ru

В башкирском Благовещенске открылось новое предприятие «PROспект», специализирующееся на производстве детских игровых площадок, воркаутов и малых архитектурных форм. Инвестиции в создание производства составляют 250 млн рублей.

На предприятии уже работают более 80 человек. Всего в ближайшее время планируется трудоустроить 150 работников. После введения второй, более технологичной очереди принять еще порядка 100 человек.

С момента подписания инвестсоглашения до открытия производства прошло всего 2,5 месяца.

На производственной площадке выполнили ремонт основных цехов, провели инженерные сети и установили необходимое оборудование, в том числе станки с ЧПУ для обработки дерева и металла. В дальнейшем здесь появится линия по литью пластиковых изделий.

 © glavarb.ru

В ближайших планах инвесторов — зарегистрироваться в качестве резидента ТОСЭР Благовещенска и стать одним из крупнейших региональных производителей элементов благоустройства для сферы ЖКХ.

 © glavarb.ru

 © glavarb.ru
Источник: http://i-gazeta.com/news/region102/...rrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Башкирия, малый и средний бизнес, новое производство
  • Великоросс Великоросс
    01.06.2019:45:16

     © i-gazeta.com

     © gtrk.tv

     © gtrk.tv

     © gtrk.tv

    Отредактировано: Великоросс~19:49 01.06.20
    #1199835
  • Нет аватара AndreiЯНАО
    01.06.2023:47:18

    То, что открылось производство это конечно хорошо, но эти площадки (которые на фото) морально устарели. В новый районах Москвы, и местами в регионах есть современные классные площадки, и я очень был удивлён что они немецкие. Хотелось бы чтобы этот завод, освоил лучше нишу площадок нового уровня. А эти ничем не отличаются от ксиловских

    #1199850
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,