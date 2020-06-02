Подмосковная «Промкомплектация» начала выпуск защитных комбинезонов для медиков

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Компания «Промкомплектация», расположенная в Ногинске Московской области, начала производить защитные комбинезоны, которые в первую очередь будут поступать в медицинские учреждения региона.

Класс защиты комплектов позволяет работать с возбудителями первой и второй групп патогенов, то есть подходит для медиков, находящихся в «красной зоне» вместе с заболевшими коронавирусом.

Теперь у Московской области появилась возможность закупать защитные комбинезоны по цене в 3 раза меньше импортной, при этом продукция не уступает по качеству зарубежным аналогам. Организация планирует производить до 10 тысяч единиц продукции ежедневно, а при необходимости увеличить объём выпуска.

«Промкомплектация» продолжает выпускать и другую спецодежду: обувь и средства индивидуальной защиты, востребованные на предприятиях энергетики, транспорта, химической и нефтехимической промышленности.

Министерство промышленности, инвестиций и науки Московской области оказало компании помощь в разработке технических условий и подготовке необходимой документации для регистрации удостоверения, оказало помощь с поставкой необходимого сырья.