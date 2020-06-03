Новая сельская больница открылась на Ставрополье

© stv24.tv

В ставропольском селе Нагутском открылась новая участковая больница. Как сообщает региональный Минздрав, трёхэтажное здание построена по краевой программе «Развитие здравоохранения». Больница оснащена современным оборудованием.

© stv24.tv

«Сегодня в селе живет более 4 тысяч человек, из них более 1 200 — дети. Существовавшая старая участковая больница была введена в эксплуатацию в 1962 году и находилась в аварийном состоянии»,— рассказали в Минздраве края.

© stv24.tv

В больнице — 25 коек, в том числе 5 коек — дневного стационара. Амбулаторно-поликлиническая служба рассчитана на 80 посещений в смену. В каждой палате есть санузел, душ и раковина, а также холодильник; установлены кнопки вызова медперсонала. Оборудованы уютная столовая, удобные врачебные кабинеты.

«Медицинскую помощь сельским жителям здесь будут оказывать два врача-терапевта, педиатр, гинеколог, стоматолог. Имеется своя клинико- диагностическая лаборатория. Оборудован кабинет ультразвуковой диагностики», — сообщили в краевом Минздраве.

© stv24.tv

На базе участковой больницы расположен постоянный пост дислокации скорой медицинской помощи, который работает круглосуточно.

Участковая больница будет обслуживать 7 населённых пунктов: сёла Нагутское и Нижнюю Александровку, а также хутора Перевальный, Лысогорский, Любительский, Западный Карамык, Новомирский. Радиус обслуживания составляет 17 километров.

Как уточнили в ведомстве, заведовать участковой больницей будет врач-кардиолог высшей категории Руслан Османов.