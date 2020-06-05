В Набережных Челнах введён в эксплуатацию новый бассейн

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Бассейн был возведен в рамках национального проекта «Демография» и обошелся в 277 миллионов рублей.

В одноэтажном здании бассейна есть взрослая и детская чаши для плавания. Для взрослых — это бассейн с шестью дорожками 2,3 м шириной и 25 м длиной. Глубина от 1,8 до 2,05 метра. Посещать бассейн смогут около 600 человек в сутки. Детская чаша размером 6 на 10 метров.

Качество воды проверяют каждые четыре часа в химической лаборатории, расположенной в бассейне. Современная система вентиляции позволяет поддерживать максимально комфортные параметры микроклимата в помещениях.

В бассейне создана доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья. Как во взрослой, так и в детской чашах плавания установлены специальные подъемники. Санузлы также приспособлены для маломобильных групп населения.

Бассейн оборудован тренажерным залом. Он рассчитан для спортсменов, занимающихся синхронным плаванием.

В бассейне есть два кабинета для медицинской помощи: для взрослых и детей.

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© chelny-izvest.ru

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