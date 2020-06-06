В Ипатовском городском округе Ставропольского края закладывают новый фруктовый сад
В новом интенсивном саду будут расти яблони, груши, сливы и черешни. До 2023 года здесь высадят малинник и ряд других ягодных культур.
В 2019 году в саду заложили 30 гектаров яблоневого сада, в этом на 20 гектарах уже высадили черешню. Еще 30 гектаров яблонь планируют заложить осенью.
Инициатором проекта является агропарк «Красочное». В хозяйстве рассчитывают, что благодаря проекту появятся плодохранилище и пункты первичной переработки плодово-ягодного сырья. Это сможет привлечь дополнительные инвестиции и создаст 150 новых рабочих мест.
Источник: http://www.ipatovo.org/page.php?id=24624
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