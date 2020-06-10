Опытный самолет МС-21-300 прибыл в Ульяновск для покраски

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10 июня 2020 г. опытный самолет МС-21-300 (бортовой номер 73056) перелетел с аэродрома «Раменское» (г. Жуковский Московской области) на аэродром «Ульяновск-Восточный» для покраски.

Полет продолжительностью около полутора часов прошел без замечаний. Самолет пилотировал экипаж в составе Героя России, летчика-испытателя 1-го класса Олега Мутовина и летчика-испытателя 1-го класса Василия Севастьянова.

На ульяновском предприятии «Спектр-Авиа» самолет будет окрашен по схеме, ранее использованной для второй и третьей опытных машин. Преобладающий белый цвет позволяет продемонстрировать высокое качество изготовления фюзеляжа, достигнутое за счет внедрения передовых технологий автоматизированной сборки.

Четвертый самолет МС-21-300, построенный для проведения летных испытаний, впервые поднялся в небо в конце декабря 2019 г. После перелета на аэродром «Раменское» в марте 2020 г. машина участвует в полетах по программам заводских доводочных и сертификационных испытаний.

ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех) наращивает интенсивность полетов в рамках программы сертификации самолета МС-21-300 по российским и европейским нормам. 4 июня 2020 г. в небе одновременно находились три опытные машины. Обычная продолжительность испытательного полета — три с половиной — четыре часа.