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Фотофакты

На репетиции парада «засветилась» новейшая боевая машина

На репетиции парада Победы на подмосковном полигоне Алабино 14 июня 2020 года впервые удалось снять новейшую боевую машину, только что поступившую в Вооружённые силы РФ.

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Речь об ИСДМ — инженерной системе дистанционного минирования на базе четырёхосного грузовика КамАЗ. В состав комплекса также входит транспортно-заряжающая машина. О закупке Минобороны этой техники стало известно в 2019 году, однако изображения ИСДМ до сих пор в открытом доступе не появлялись.

 © uploads.disquscdn.com

Пусковые контейнеры системы оптимизированы для использования инженерных мин нового поколения. Радиус действия ИСДМ от 5 до 15 километров. Оборудованная системой геопозиционирования и метеостанцией машина производит залп в автоматическом режиме по заданным точкам и передает данные о заминированных участках в пункты управления. Транспорт для перезарядки также вызывается автоматически.
Источник: https://rg.ru/2020/06/14/na-repetic...ferrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

ВС РФ, ИСДМ
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