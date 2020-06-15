На репетиции парада «засветилась» новейшая боевая машина

На репетиции парада Победы на подмосковном полигоне Алабино 14 июня 2020 года впервые удалось снять новейшую боевую машину, только что поступившую в Вооружённые силы РФ.

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Речь об ИСДМ — инженерной системе дистанционного минирования на базе четырёхосного грузовика КамАЗ. В состав комплекса также входит транспортно-заряжающая машина. О закупке Минобороны этой техники стало известно в 2019 году, однако изображения ИСДМ до сих пор в открытом доступе не появлялись.

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Пусковые контейнеры системы оптимизированы для использования инженерных мин нового поколения. Радиус действия ИСДМ от 5 до 15 километров. Оборудованная системой геопозиционирования и метеостанцией машина производит залп в автоматическом режиме по заданным точкам и передает данные о заминированных участках в пункты управления. Транспорт для перезарядки также вызывается автоматически.