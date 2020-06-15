Движение открыто по новому путепроводу около деревни Горки в Подмосковье

В Богородском округе открыли новый участок ЦКАД © radio1.news

Открыто движение по новому путепроводу между населенными пунктами Мамонтово и Горки в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе государственной компании «Автодор».

"В рамках строительства третьего пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) открыто движение по новому путепроводу (длина 57,3 м) на дороге, соединяющей село Мамонтово и дер. Горки Московской области. Переустройство этого участка подмосковной дороги шло один год. За это время дорожники построили не только путепровод, но и остановки общественного транспорта, обустроили съезды к небольшим населенным пунктам, которые находятся рядом с ЦКАД", — говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца июня 2020 года планируется открыть движение еще по трем путепроводам для связи разобщенных территорий, в том числе, на местной дороге, которая связывает Ногинск с дачными участками.

https://www.msk...terials/3013019

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