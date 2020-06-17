Парк имени Терешковой в Челябинске открыли после реконструкции

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Необычный «сухой» фонтан заработал в парке Терешковой — в нем нет чаши, а струи воды бьют прямо из-под земли. Достопримечательность уже облюбовали дети — радостный визг тому подтверждение. Презентация фонтана прошла 16 июня. Кстати, именно в этот день, 16 июня 1963 года, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова совершила полет в космос.

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В течение двух лет, с 2018 по 2020 год, в парке провели масштабную реконструкцию. Теперь входная группа оснащена пандусом для маломобильных граждан. У входа расположился Сад планет. По всей территории парка смонтирована система освещения, восстановлена дорожно-тропиночная сеть, застелены рулонные газоны. Здесь есть амфитеатр для проведения мероприятий, интерактивная библиотека с зоной wi-fi, воркаут-площадка с различными спортивными снарядами, площадка с песочницей для малышей и космический детский городок для ребят постарше. Для удобства посетителей обустроен общественный туалет.

© cheladmin.ru

© cheladmin.ru

© cheladmin.ru

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По просьбе ветеранов восстановили исторический уголок — сохранили чашу фонтана, который был здесь раньше. Рядом с ним две статуи — девочка с олененком и девочка с ведром, их тоже реконструировали. Там разместили удобные скамьи, где могут отдохнуть гости парка.

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И, конечно, местом притяжения стал пешеходный фонтан. В центре — конструкция в виде взлетающей ракеты. Детей очень много — кто посмелее, бегают прямо под струями воды. Вода используется обычная водопроводная, уточняет глава района.

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Фонтан работает с 10 утра до 11 вечера. С наступлением темноты включается эффектная подсветка. К слову, подсвечивается не только фонтан, но и фигуры в Саду планет, и библиотека. В течение дня в парке играет музыка — бодрые детские песенки сменяются спокойными классическими мелодиями. После 10 вечера музыку выключают, чтобы не мешать жителям близлежащих домов.

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Плюс ко всему в парке провели глобальное озеленение — высадили огромное количество деревьев и кустарников. В этом году к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне создали Аллею славы из пирамидальных тополей и рябин. Кроме того, высадили цветы на центральной аллее.

© cheladmin.ru

За два года на реконструкцию парка потрачено 85 миллионов рублей.

В ближайшее время здесь планируют обустроить спортивную площадку, где можно будет погонять мяч или сыграть в баскетбол. Необходимый инвентарь рассчитывают установить в ближайший месяц.

В этом году приступят к реконструкции парка Дружбы в северо-восточной части района. Приведут в порядок и «Молодежный сквер» на пересечении улиц Горького и Салютной.

https://lentach...nstruktsii.html

https://uralpre...deti-v-vostorge

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