«Самотлорнефтегаз» довел уровень использования попутного нефтяного газа до более 98%
Компания «Самотлорнефтегаз», входящая в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть», в 2019 году увеличила уровень рационального использования попутного нефтяного газа (ПНГ) до 98,4%. Это один из самых высоких показателей в отрасли. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 1,4%.
В рамках стратегии «Роснефть 2022» предприятие ведёт системную работу по повышению эффективности использования попутного газа. Для обеспечения эффективной работы газовых коммуникаций и дальнейшего снижения воздействия на окружающую среду осуществляется модернизация технологических объектов.
«Самотлорнефтегаз» транспортирует основной объем добываемого попутного нефтяного газа — более 5,8 млрд м3 на газоперерабатывающие мощности. Еще 45 млн м3 в 2019 г. поставлено местным потребителям.
Разветвленная производственная инфраструктура «Самотлорнефтегаза» включает 23 вакуумные компрессорные станции, 5 установок дополнительной сепарации (УДС) и 3 путевых сепаратора-осушителя (ПСО). Общая протяженность газотранспортной системы составляет более 529 км.
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