На производственной площадке «Строительные плёнки» в Рязани компания ТЕХНОНИКОЛЬ ввела в эксплуатацию вторую современную технологическую линию по производству геотекстиля.

Проект стал очередным этапом развития направления переработки полимеров и выпуска строительных материалов на основе вторичных ресурсов. С конца 2024 года компания последовательно выстраивает полный производственный цикл — от переработки ПЭТ-бутылок до выпуска полиэфирного волокна и производства готовой продукции.

Производственная мощность завода увеличена более чем в два раза.

По сравнению с действующей линией в новом комплексе были модернизированы ключевые технологические узлы и увеличена производительность оборудования. В частности, усилена система подачи сырья, модернизирована аспирация со встроенным металлоуловителем, а на финальных этапах в два раза увеличено количество игл на иглопробивных машинах. Это позволило повысить плотность материала, улучшить его физико-механические характеристики и расширить ассортимент выпускаемой продукции.

В ближайшее время на производстве также планируется внедрение автоматической упаковки, что позволит повысить скорость и качество подготовки продукции к отгрузке. Численность персонала составляет 16 человек при круглосуточном режиме работы линии.

С запуском новой линии общий объем производства достигнет 40 млн кв. м в год. Это позволит в три раза сократить сроки ожидания партнеров, ускорить отгрузку строительных материалов и повысить гибкость производства в периоды высокого спроса. Кроме того, расширение мощностей позволит выпускать геотекстиль для дорожного, промышленного и коммунального строительства, — отметил директор завода Сергей Монахов.

В перспективе ТЕХНОНИКОЛЬ планирует и дальше расширять производственные мощности по всей цепочке переработки ПЭТ. Это позволит укрепить позиции в сегменте переработки вторичных полимеров, расширить кругозор поставок для крупных федеральных и региональных проектов, а также обеспечить присутствие компании в розничном сегменте.